Найбільш ненадійні знаки зодіаку серед чоловіків: таких тільки три

Які знаки зодіаку найбільш ненадійні серед чоловіків / Фото: Pexels
Зірки показали, що серед 12 знаків зодіаку три абсолютно точно можна назвати найбільш ненадійними серед чоловіків. Які саме – читаємо далі.
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Діва
Цих чоловіків жінки вважають не дуже порядними і зовсім не надійними через те, що вони занадто зациклені на собі і зовсім не звертають уваги на потреби жінок.
А ще, Діви дуже довго вирішуються на одруження, що дуже злить жінок. Вони вважають представників цього знака зодіаку справжніми егоїстами.
Скорпіони
Цікаво, що цей знак зодіаку вважається найсексуальнішим, при цьому чоловіки-Скорпіони зовсім не викликають довіри у жінок. Швидше за все, через їх постійний флірт, адже їх називають справжніми бабіями.
Терези
Представники цього знака зодіаку люблять багато обіцяти і нічого з цього не виконувати. Це дуже дратує жінок, які просто не можуть розраховувати на такого чоловіка в жодному питанні. Тому часто стосунки з чоловіками- Терезами закінчуються дуже швидко.
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