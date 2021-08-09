Найбільш ненадійні знаки зодіаку серед чоловіків: таких тільки три

Жінок приваблюють чоловіки, які вміють тримати своє слово, на яких можна покластися і бути в них впевненими. Астрологи стверджують, що ці якості пов'язані з датою народження людини.

Які знаки зодіаку найбільш ненадійні серед чоловіків / Фото: Pexels

Зірки показали, що серед 12 знаків зодіаку три абсолютно точно можна назвати найбільш ненадійними серед чоловіків. Які саме – читаємо далі.

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Діва

Цих чоловіків жінки вважають не дуже порядними і зовсім не надійними через те, що вони занадто зациклені на собі і зовсім не звертають уваги на потреби жінок.

А ще, Діви дуже довго вирішуються на одруження, що дуже злить жінок. Вони вважають представників цього знака зодіаку справжніми егоїстами.

Скорпіони

Цікаво, що цей знак зодіаку вважається найсексуальнішим, при цьому чоловіки-Скорпіони зовсім не викликають довіри у жінок. Швидше за все, через їх постійний флірт, адже їх називають справжніми бабіями.

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Терези

Представники цього знака зодіаку люблять багато обіцяти і нічого з цього не виконувати. Це дуже дратує жінок, які просто не можуть розраховувати на такого чоловіка в жодному питанні. Тому часто стосунки з чоловіками- Терезами закінчуються дуже швидко.

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