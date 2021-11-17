Найкрасивіші в'язані речі, які варто купити на Чорну п'ятницю 2021 року (фото, ціни)

Трендові в'язані речі осінь-зима 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні
З кожним днем температура опускається все нижче, а синоптики не тішать прогнозами, саме час вибрати теплі і не менш красиві в'язані речі сезону осінь-зима 2021. У колекціях українських дизайнерів є безліч варіантів, в яких ви зможете зробити самі круті знімки для Instagram на смартфон.
Ми вибрали своїх фаворитів, у яких ви точно не замерзнете.
Мохеровий светр
Вибирайте найтеплішу та найпотрібнішу річ сезону насичених відтінків вина. А носити його краще на голе тіло. Так ви відчуєте себе по-справжньому жіночною.
Трикотажна сорочка
Замість класичних лонгслів зверніть увагу на моделі з оригінальним дизайном. Це можуть бути сексуальні вирізи, оголені плечі або гудзики на спині.
Жилет
Найбільш трендова річ сезону осінь-зима 2021. Якщо вас бентежать кольори в стилі з бабусиної шафи, придивіться до класичних варіантів у чорному, білому та бежевому відтінках.
Пальто
В'язане пальто стане чудовим варіантом, здатним позмагатися з класичною моделлю осіннього гардеробу. У ньому максимально тепло, комфортно та затишно.
Трикотажний костюм
Цей предмет гардеробу протягом останніх кількох років встиг стати справжньою базою. Погодьтеся, теплий затишний костюм можна носити всюди і завжди. У ньому зручно у подорожах, оперативно вибігти до супермаркету чи піти у гості. До всього – стильний образ!
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