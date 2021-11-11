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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Всесвітній день шопінгу: 11 речей, які варто купити на AliExpress

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
11 листопада, 16:00
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Які трендові речі сезону осінь-зима 2021 варто купувати на головному торговому майданчику світу, розповідаємо в матеріалі
Трендові речі осінь-зима 2021
Трендові речі осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Незабаром в Україні стартує самий довгоочікуваний розпродаж року – Чорна п'ятниця. Раніше ми розповідали, як не розгубитись і в яких магазинах можна полювати за бажаними покупками. Сьогодні ж вирішили обрати найцікавіші речі з онлайн-майданчику AliExpress.

Щорічно 11 і 12 листопада на AliExpress проходить найбільший розпродаж року. Якщо ви губитеся на платформі і не можете зорієнтуватися у величезному виборі товарів, дотримуйтесь наших підказок.

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Зібрали для вас 11 найулюбленіших та найактуальніших речей сезону осінь-зима 2021.

Асиметрична сорочка

Сорочка – один із базових предметів гардеробу, який поєднується з усіма речами: спідницею, брюками, джинсами, шортами і навіть сукнею та футболкою. Вибирайте моделі незвичайного крою або кольорів.

Сорочка осінь-зима 2021
Сорочка осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

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Джинсова спідниця

Ще один тренд осіннього сезону. Щоб створити жіночний образ, віддайте перевагу моделям з розрізами.

Джинсова спідниця осінь-зима 2021
Джинсова спідниця осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Сукня на запах із розрізом

Найкращий варіант – яскраве забарвлення. Таке вбрання додасть акценту і всі погляди будуть прикуті до вас. Така сукня чудово підійде і для офісу, і для побачення, і для новорічної ночі.

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Сукня на запах осінь-зима 2021
Сукня на запах осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Трикотажний костюм

Гарна базова річ у гардеробі. Верх і низ можна носити разом або окремо, створюючи безліч образів.

Вовняний костюм осінь-зима 2021
Вовняний костюм осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

В'язаний светр

Найкращий друг у холодну погоду на всі часи. Вибирайте моделі з натуральним складом: шерсть чи кашемір. Зверніть увагу на трендові вільні силуети та оверсайз.

В'язаний светр осінь-зима 2021
В'язаний светр осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Жилетка

Абсолютний маст-хев сезону осінь-зима 2021. В'язану жилетку можна носити на голе тіло, комбінувати з водолазкою, сукнею, блузою та сорочкою.

В'язаний жилет осінь-зима 2021
В'язаний жилет осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Штани

Класичні вовняні штани зі складкою носіть з улюбленими кросівками та затишним в'язаним светром. Створити smart casual образ із ними також легко. Ботильйони на підборах та проста сорочка – ідеальний варіант.

Вовняні штани осінь-зима 2021
Вовняні штани осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Лонгслів

Ще одна класична річ у гардеробі. Ідеальне доповнення до ділових костюмів, джинсів, штанів та спідниць. Замовляйте відразу кілька різних кольорів. Не забудьте звернути увагу на склад тканини, краще, якщо це буде бавовна, віскоза або шерсть.

Водолазка осінь-зима 2021
Водолазка осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Пуховик

Тепла куртка має бути не тільки комфортною, а й функціональною. Яскраві відтінки та незвичайні фактури зроблять навіть дощовий день приємнішим.

Модна куртка осінь-зима 2021
Модна куртка осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Черевики

Наймодніше взуття сезону – черевики на масивній тракторній підошві. Колір може бути будь-який, головне – щоб вам було тепло та зручно.

Черевики осінь-зима 2021
Черевики осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

Сумка

Маленька сумочка у стилі Chanel – один із трендів сезону, який уже встиг набрати популярності.

Сумка осінь-зима 2021
Сумка осінь-зима 2021 / Фото: aliexpress.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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