Всесвітній день шопінгу: 11 речей, які варто купити на AliExpress

Незабаром в Україні стартує самий довгоочікуваний розпродаж року – Чорна п'ятниця. Раніше ми розповідали, як не розгубитись і в яких магазинах можна полювати за бажаними покупками. Сьогодні ж вирішили обрати найцікавіші речі з онлайн-майданчику AliExpress.
Щорічно 11 і 12 листопада на AliExpress проходить найбільший розпродаж року. Якщо ви губитеся на платформі і не можете зорієнтуватися у величезному виборі товарів, дотримуйтесь наших підказок.
Зібрали для вас 11 найулюбленіших та найактуальніших речей сезону осінь-зима 2021.
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Асиметрична сорочка
Сорочка – один із базових предметів гардеробу, який поєднується з усіма речами: спідницею, брюками, джинсами, шортами і навіть сукнею та футболкою. Вибирайте моделі незвичайного крою або кольорів.
Джинсова спідниця
Ще один тренд осіннього сезону. Щоб створити жіночний образ, віддайте перевагу моделям з розрізами.
Сукня на запах із розрізом
Найкращий варіант – яскраве забарвлення. Таке вбрання додасть акценту і всі погляди будуть прикуті до вас. Така сукня чудово підійде і для офісу, і для побачення, і для новорічної ночі.
Трикотажний костюм
Гарна базова річ у гардеробі. Верх і низ можна носити разом або окремо, створюючи безліч образів.
В'язаний светр
Найкращий друг у холодну погоду на всі часи. Вибирайте моделі з натуральним складом: шерсть чи кашемір. Зверніть увагу на трендові вільні силуети та оверсайз.
Жилетка
Абсолютний маст-хев сезону осінь-зима 2021. В'язану жилетку можна носити на голе тіло, комбінувати з водолазкою, сукнею, блузою та сорочкою.
Штани
Класичні вовняні штани зі складкою носіть з улюбленими кросівками та затишним в'язаним светром. Створити smart casual образ із ними також легко. Ботильйони на підборах та проста сорочка – ідеальний варіант.
Лонгслів
Ще одна класична річ у гардеробі. Ідеальне доповнення до ділових костюмів, джинсів, штанів та спідниць. Замовляйте відразу кілька різних кольорів. Не забудьте звернути увагу на склад тканини, краще, якщо це буде бавовна, віскоза або шерсть.
Пуховик
Тепла куртка має бути не тільки комфортною, а й функціональною. Яскраві відтінки та незвичайні фактури зроблять навіть дощовий день приємнішим.
Черевики
Наймодніше взуття сезону – черевики на масивній тракторній підошві. Колір може бути будь-який, головне – щоб вам було тепло та зручно.
Сумка
Маленька сумочка у стилі Chanel – один із трендів сезону, який уже встиг набрати популярності.
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