Самые красивые вязаные вещи, которые стоит купить на Черную пятницу 2021 (фото, цены)

Трендовые вязаные вещи осень-зима 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня
С каждым днем температура опускается все ниже, а синоптики не радуют прогнозами, самое время выбрать теплые и не менее красивые вязаные вещи сезона осень-зима 2021. В коллекциях украинских дизайнеров есть множество вариантов, в которых вы сможете сделать самые крутые снимки для Instagram на смартфон.
Мы выбрали своих фаворитов, в которых вы точно не замерзнете.
Мохеровый свитер
Выбирайте самую теплую и нужную вещь сезона насыщенных оттенков вина. А носить его лучше на голое тело. Так вы почувствуете себя по-настоящему женственной.
Трикотажная рубашка
Вместо классических лонгсливов обратите внимание на модели с оригинальным дизайном. Это могут быть сексуальные вырезы, оголенные плечи либо пуговицы на спине.
Жилет
Самая трендовая вещь сезона осень-зима 2021. Если вас смущают расцветки в стиле из бабушкиного шкафа, присмотритесь к классическим вариантам в черном, белом и бежевом оттенках.
Пальто
Вязаное пальто станет отличным вариантом, способным посоревноваться с классической моделью осеннего гардероба. В нем максимально тепло, комфортно и уютно.
Трикотажный костюм
Этот предмет гардероба за последние несколько лет успел стать настоящей базой. Согласитесь, теплый уютный костюм можно носить везде и всегда. В нем удобно в путешествиях, оперативно выбежать в супермаркет или пойти в гости. Ко всему – стильный образ!
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