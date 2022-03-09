З днем ​​народження, Кобзарю! Влучні меми та вірші Тараса Шевченка про москалів, які знову актуальні сьогодні

Актуальні крізь роки цитати і вірші Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Генії, як і герої, ніколи не вмирають! Тарас Шевченко – та постать в українській історії, чия творчість розібрана на цитати і житиме вічно. Ми вже згадували відомі вірші Тараса Шевченка про Україну, а тепер поговоримо про попередження великого Пророка про москалів, яким ми свого часу не повірили... Але більше так робити не будемо.

У день народження Тараса Шевченка Telegram-канал ВРУ поділився добіркою картинок із цитатами письменника, які й через роки не втрачають актуальності. Також пропонуємо згадати пророчі вірші письменника.

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Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Отак подивишся здаля

На москаля –

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очіма – блим, губами – плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває майже шкода,

А ближче підійдеш – худоба!

Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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Титарівна-Немирівна

Гаптує хустину.

Та колише московщини,

Маленьку дитину.



Титарівна-Немирівна

Людьми пишалася...

А москаля-пройдисвіта

Нищечком вітала!



Титарівна-Немирівна...

Почесного роду...

Виглядає пройдисвіта,

Москаля з походу.

Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

... Москалі чужі люди,

Тяжко з ними жити

Нема з ким поплакати,

Ні поговорити.

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Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Робити лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кіне;

Піде у свою Московщину,

А дівчина гине

Якби сама, ще б нічого,

А то й стара мати,

Що привела на світ божий,

Мусити гинути.

Серце в'яне співаючи,

Коли знає за що;

Люде серця не побачити,

А скажуть – нісенітниця!

Кохайтеся ж, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Знущаються вами.

Актуальні крізь роки цитати Тараса Шевченка / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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