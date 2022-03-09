С днем рождения, Кобзарь! Меткие мемы и стихи Тараса Шевченко о москалях, вновь актуальные сегодня

Актуальные сквозь годы цитаты и стихи Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Гении, как и герои, не умирают никогда! Тарас Шевченко – та фигура в украинской истории, чье творчество разобрано на цитаты и будет жить вечно. Мы уже вспоминали известные стихи Тараса Шевченко про Украину, а теперь поговорим о предупреждениях великого Пророка о москалях, которым мы в свое время не поверили... Но больше так делать не будем.

В день рождения Тараса Шевченко Telegram-канал ВРУ поделился подборкой картинок с цитатами писателя, которые и через года не теряют актуальность. Также предлагаем вспомнить и пророческие стихи писателя.

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Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Отак подивишся здаля

На москаля –

І ніби справді він людина,

Іде собі, мов сиротина,

Очима – блим, губами – плям,

І десь трапляється хвилина,

Його буває майже жаль,

А ближче підійдеш – скотина!

Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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Титарівна-Немирівна

Гаптує хустину.

Та колише московщеня,

Малую дитину.



Титарівна-Немирівна

Людьми гордувала...

А москаля-пройдисвіта

Нищечком вітала!



Титарівна-Немирівна...

Почесного роду...

Виглядає пройдисвіта,

Москаля з походу.

Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

... Москалі чужі люди,

Тяжко з ними жити

Немає з ким поплакати,

Ні поговорити.

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Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине –

Якби сама, ще б нічого,

А то й стара мати,

Що привела на світ божий,

Мусить погибати.

Серце в'яне співаючи,

Коли знає за що;

Люде серця не побачать,

А скажуть – ледащо!

Кохайтеся ж, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Знущаються вами.

Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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