Як стильно виглядати в вишиванці: добірка актуальних образів до Дня Незалежності

Як стильно виглядати у вишиванці / Фото: Instagram

Щорічно День Незалежності України відзначається 24 серпня. Ми вже розповідали, де купити красиву вишиванку. У цьому ж матеріалі розглянемо варіанти різних образів з головним елементом національного костюма.

З чим носити вишиванку

Сорочки з традиційними українськими візерунками продовжують бути в тренді й з кожним роком все більше завойовують серця найвишуканіших модниць. Вже давно вишиванки обирають не тільки українки, але також світові знаменитості.

Демі Мур у вишиванці / Фото: Скриншот из видео

Традиційний український наряд виглядає ефектно з абсолютно різними предметами гардеробу, тому що вишиванки універсальні. Сорочки відмінно поєднуються як з джинсами-скінні або бойфрендами, так і з джинсовими шортами і більш класичними брюками.

/ Фото: Pinterest

Із взуття підійдуть будь-які сандалі, босоніжки й еспадрильї, а також улюблені кеди або кросівки.

Головне правило: світлі і яскраві вишиванки краще вибирати на літо, а сорочки темніших і приглушених кольорів добре підійдуть для осені та міжсезоння. І, звичайно, найтрендовішим залишається льон, а особливо вишиванки з такої тканини з білою вишивкою.

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20 образів з вишиванками

До Дня Незалежності 2021 ми підібрали кілька ефектних образів з вишиванками, які допоможуть надихнути на створення власних неперевершених луків.

День вышиванки: подборка стильных образов / Фото: Pinterest, instagram.com/etnodim/, instagram.com/ptaha_in_ua/

Також варто відзначити, що завдяки креативним ідеям дизайнерів у світ моди вриваються незвичайні моделі – вишиванки-блузки або прозорі фасони. Чим більше незвичайний формат вишиванки, тим крутіше вона виглядає.

Дивіться у сюжеті, хто з зірок полюбляє носити вишиванки:

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