Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов ко Дню Независимости

Как стильно выглядеть в вышиванке / Фото: Instagram
Ежегодно День Независимости Украины отмечается 24 августа. Мы уже рассказывали, где купить красивую вышиванку. В этом же материале рассмотрим варианты разных образов с главным элементом национального костюма.
С чем носить вышиванку
Сорочки с традиционными украинскими узорами продолжают быть в тренде и с каждым годом завоевывают все больше сердец самых изысканных модниц. Вышиванки выбирают не только украинки, но и мировые знаменитости.
Традиционный украинский наряд смотрится эффектно с абсолютно разными предметами гардероба, потому что вышиванки универсальны. Сорочки отлично сочетаются как с джинсами-скинни или бойфрендами, так и с джинсовыми шортами и более классическими брюками.
Из обуви подойдут любые сандалии, босоножки и эспадрильи, а также любимые кеды или кроссовки.
Главное правило: светлые и яркие вышиванки лучше выбирать на лето, а сорочки более темных и приглушенных цветов хорошо подойдут для осени и межсезонья. И, конечно, самым трендовым остается лен, а особенно вышиванки из такой ткани с белой вышивкой.
20 образов с вышиванками
Ко Дню Независимости 2021 мы подобрали несколько эффектных образов с вышиванками, которые помогут вдохновить на создание собственных непревзойденных луков.
Также стоит отметить, что благодаря креативным идеям дизайнеров в мир моды врываются необычные модели – вышиванки-блузки или прозрачные фасоны. Чем более необычный формат вышиванки, тем круче она смотрится.
Смотрите в сюжете, кто из звезд любит носить вышиванки:
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