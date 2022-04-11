Ротавірус у дітей та дорослих – чим небезпечний для малюків та як уникнути інфекції

Ротавірус небезпечний для малюків, він призводить до зневоднення, тому важливо ретельно стежити за гігієною / Фото: unsplash.com, freepik.com
Ротавірус найчастіше викликає діарею у дітей від 6 місяців до 4-5 років у всьому світі, але захворіти можуть і дорослі. Зараз, в умовах війни з Росією, немає можливості ретельно дотримуватися гігієни, відповідно ризик підхопити хвороби брудних рук – вище. Як розпізнати ротавірус, чим він небезпечний для дітей і що робити – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.
Чому ротавірус небезпечний саме для дітей
У дорослих захворювання зазвичай протікає у легкій формі з менш вираженими симптомами. До того ж, ротавірус може мати епідемічний характер, а при великому скупченні людей інфекція може поширюватися блискавично.
Ротавірус призводить до гострого запалення у шлунку і кишківнику, в результаті живіт болить, починається сильний пронос (діарея), піднімається температура. Якщо нічого не зробити – дитині загрожує зневоднення. Діарея може тривати до 7 днів, що є особливо небезпечним для малюків.
Також ротавірус може виявлятися як ГРВІ: нежить, почервоніння у горлі, біль при ковтанні, незважаючи на те, що це виключно кишкова інфекція і не має жодного стосунку до вірусів респіраторної групи. У дитини, яка контактувала з ротавірусом, симптоми можуть проявитися вже через 2 дні .
Коли негайно звернутися до лікаря, якщо у дитини ротавірус
Негайно зверніться до лікаря, якщо у вашої дитини:
- надмірна сонливість або надто тривалий сон
- часті блювання
- вона не хоче пити рідину
- випорожнення чорного кольору або у них є кров
- будь-яке підвищення температури тіла у дитини молодше 6 місяців
- висока температура тіла більше 24 годин у дитини старше 6 місяців.
Через блювоту та діарею вашій дитині може не хотітися їсти або пити. Це може призвести до зневоднення, що є небезпечним для життя малюка.
Як зрозуміти, що у дитини зневоднення
Симптоми зневоднення такі:
- занепокоєння
- плач без сліз
- невеличке сечовипускання або сухі підгузки
- запаморочення
- сухість у роті та горлі.
Також може спостерігатися сильна сонливість, бліда шкіра, запалі очі.
Як лікують ротавірус у дітей
Головне – це уникнути зневоднення, тому потрібно давати малюкам пити воду, а краще сольові розчини невеликими порціями не більше 50 мл кожні півгодини. Якщо у дитини знижений апетит, то не варто силоміць змушувати її їсти.
Їжу необхідно давати невеликими порціями, щоби не спровокувати напад блювоти. Не можна вживати молочні продукти, оскільки вони сприяють поширенню хвороботворних бактерій. Уникайте солодкої або жирної їжі, а також солодких соків, оскільки вони можуть посилити діарею.
Як не захворіти на ротавірус – заходи профілактики
Основні методи профілактики ротавірусної інфекції – вакцинація та дотримання правил особистої гігієни . В Україні щеплення проти ротавірусної інфекції належать до рекомендованих. Тобто вакцинуватися можна власним коштом. Вакцинувати дитину потрібно віком від 6 до 32 тижнів від народження.
Першу дозу будь-якої вакцини слід ввести до того, як дитині виповниться 15 тижнів. Усі дози ротавірусної вакцини діти мають отримати до того, як їм виповниться 8 місяців. Вакцини для старших дітей і дорослих немає. Саме тому щеплення рекомендують зробити у ранньому віці .
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