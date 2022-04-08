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Мініаптечка для дитини – що покласти і які препарати краще для малюків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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8 квітня, 15:00
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Якщо у вас малюк віком до року, то препарати мають бути в сиропах, краплях чи розчинах. Як правильно зібрати дитячу аптечку – у статті
У міні-аптечка для дитини віком до року краще покласти препарати в сиропах та краплях, а також перев'язувальний матеріал
У міні-аптечка для дитини віком до року краще покласти препарати в сиропах та краплях, а також перев'язувальний матеріал / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Кожен з батьків повинен знати, як своєчасно надати допомогу своєму малюкові: зараз, під час війни з Росією, у дитячу аптечку обов'язково потрібно покласти ще й перев'язувальні матеріали. Як зібрати дитячу аптечку, у якому вигляді краще мати препарати для малюків та яких помилок уникати – розповіли у МОЗ України.

Як зібрати дитячу аптечку першої необхідності

Аптечка обов'язково повинна бути переносною, тобто ліки та препарати слід покласти в окрему коробку, валізу, сумочку або контейнер. Корпус аптечки повинен захищати вміст від ударів, світла та вологи.

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Будь-які препарати у таблетках, капсулах чи драже не призначені для маленьких дітей. Також дітям до року не можна використовувати спреї для горла та носа. Зазвичай ліки для маленьких дітей – це рідини (розчини, сиропи, краплі) та свічки.

Будь-які препарати в таблетках, капсулах чи драже не призначені для маленьких дітей
Будь-які препарати в таблетках, капсулах чи драже не призначені для маленьких дітей / Фото: freepik.com

Зверніть увагу і на дозування: наприклад, при застосуванні судинозвужувальних крапель для носа воно має бути нижчим, ніж для дорослих. Зауважте також, що такий популярний засіб, як йод, категорично не можна застосовувати дітям до одного року.

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/ Фото: moz.gov.ua

Під час переміщень разом з малюком у вас обов'язково в мініаптечці повинні бути:

  • жарознижувальні/знеболювальні на основі ібупрофену або парацетамолу;
  • антисептики без спирту;
  • краплі для носа (судинозвужувальні);
  • засіб для регідратації, який розводиться у воді та дається малюкові випити;
  • засоби проти алергії.

Також покладіть перев'язувальний матеріал, пластир, пінцет, ножиці, одноразові рукавички, електронний або безконтактний термометр, стерильні шприци різних розмірів, рідке мило.

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Нагадаємо, раніше популярний педіатр Євген Комаровський розповів, як правильно спілкуватися з дітьми за умов війни.

Також дізнайтесь, як зробити памперс із пелюшки і чи можна плакати при дітях.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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