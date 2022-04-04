Що допоможе дитині пережити стрес під час війни – відповів лікар Комаровський

Дитина після стресу відновлюється швидше за дорослого. Але не давайте дітям заспокійливе, це не працює та приведе до травм, зазначив Євген Комаровський

Якнайшвидше пережити стрес під час війни дитині допоможе спокій дорослих / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Як у сьогоднішніх реаліях зберегти психіку дітей ? Вони ж бачать жах війни і чудово розуміють, що відбувається у нашій країні. Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" лікар Комаровський пояснив, що важливо задля емоційного стану дитини.

Вибухи, сирени, бомбосховища… За місяць війни українські діти побачили те, що не завжди можна показати навіть у фільмах жахів. Проте, за словами Євгена Комаровського, дитяча психіка набагато стійкіша до емоційних стресів, ніж психіка дорослих.

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За словами Євгена Комаровського, дитяча психіка набагато стійкіша до емоційних стресів, ніж психіка дорослих. / Фото: Колаж: Сьогодні



Лікар-педіатр вищої категорії пояснив, що дитина дуже швидко заводиться, впадає в незрозумілий психічний стан, але коли проходить стресове вплив і настає тиша, вона відновлюється набагато швидше, чим дорослий .

Головне – не намагайтеся лікувати дітей за допомогою якихось заспокійливих засобів, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Це не працює і багаторазово збільшує ризик травматизму.

Кандидат медичних наук пояснив, що діти вирішують наявність небезпеки, спостерігаючи за поведінкою дорослих. Це інстинкт усіх ссавців. Саме тому як протікатиме посттравматичний період стресу у дитини, на 99% залежить від поведінки дорослих .

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Якщо поруч перелякана мама, яка весь час плаче, дитина поводитиметься так само. І жодна терапія у цьому випадку не спрацює, – пояснив лікар Комаровський. – Не можна сказати дитині: "Не плач", і продовжувати плакати.

Також експерт програми "Ранок з Україною" розповів про головну помилку більшості батьків. Перебуваючи за кордоном у статусі біженців, вони дуже часто не віддають у дитячий колектив дитину під приводом: "Він/вона не знає мови, нехай краще буде поруч" або "Там усі чужі, мій малюк нікому не потрібен".

Чим швидше дитина відірветься від переляканих батьків з надлишком емоцій і зануриться у середу, де є діти, які не пережили схожий стрес, тим швидше відновиться, – порадив лікар Комаровський. – Тому використовуйте будь-яку нагоду, щоб малюк потрапив до рук аніматорів, педагогів, почав грати з дітьми, які не бачили війну.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: актуальні новини тут.

Також Євген Комаровський розповів, як підтримувати фізичне та ментальне здоров'я під час війни.