Ретро-Меркурій дістався до Facebook та Instagram – що ж сталося вчора

Facebook і Instagram вчора не працювали, можливо винен ретроградний Меркурій / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 5 жовтня, зірвалися сотні тисяч запланованих відеозустрічей і конференцій, мільйони користувачів не могли зайти в Facebook, WhatsApp та Instagram. Що ж сталося, може, планети не так стали?

Що сталося з Facebook та іншими соцмережами

Якщо відстежити збої на Facebook з допомогою сервісу Downdetector, то видно, що проблеми в соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня. А вчора був самий пік: всяке трапляється, але такого масштабного збою ще не було. З проблемами зіткнулися авіакомпанії, банки і мобільні оператори.

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Проблеми у соцмережі були не тільки вчора, а починаючи з 1 жовтня / Фото: скриншот

А "батько" Facebook Марк Цукерберг втратив $6 млрд через скарги користувачів: акції компанії подешевшали майже на 3,5%. Втрати понесли також Google, Apple і Amazon. Може, в цьому є щось паранормальне чи винен ретроградний Меркурій, у періоді якого ми саме перебуваємо? До речі, з 27 вересня по 6 жовтня, крім Меркурія, ретроградними є ще Нептун, Плутон, Сатурн і Юпітер.

Як впливає ретро-Меркурій на події

Експерт з феншуй і майстер астропрогнозів Наталія Явон говорить, що весь період ретроградного Меркурія (з 27 вересня по 18 жовтня), а не тільки вчорашній день впливає на життя людей і роботу техніки. У такі дні між людьми виникає гостре нерозуміння, офісна та побутова техніка може ламатися частіше.

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Будь-які процеси, які відбуваються в період ретроградності Меркурія і в яких ви берете участь, треба контролювати ретельніше. Можливо, вчора хтось когось із працівників величезної корпорації не зрозумів, а важливий процес не був проконтрольований – і почалося... А може, це тільки припущення.

Загублені документи, кореспонденція, що не прийшли вчасно, посилки тощо – це цілком зрозуміле явище в період ретроградності планет. І особливо не варто братися за нові проєкти. Чи є зв'язок ні між вчорашнім "падінням" соцмереж і космосом – вирішуйте самі.

Як захистити себе від ретроградності планет?

Комунікації будуть відбуватися повільно, тому запасіться терпінням. Будьте уважніші, уточнюйте, чи все правильно зрозуміли ви і так само – чи достатньо добре зрозуміли вас. Період ретроградного Меркурія і вчорашній хаос в соцмережах нашкодив не всім: поки не працював WhatsApp, аудиторія Telegram тільки за першу годину збою соцмереж зросла на 50 млн користувачів.

У період ретроградності Меркурія та інших планет варто запастися терпінням / Фото: Unsplash

Можливо, збувся прогноз астрологів, що в період ретроградності Меркурія добре завершувати вже розпочаті проєкти і поновлювати старі зв'язки? Хоч там як, до кінця активності ретроградного Меркурія ще 13 днів, тому наберіться терпіння.

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