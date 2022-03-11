Ремонт на крові? Leroy Merlin не планують йти з ринку Росії, а готуються збільшити поставки та асортимент

Французька компанія вирішила розширювати бізнес у Росії, скориставшись становищем / Фото: Колаж: Сьогодні

Французька компанія Leroy Merlin, один із найбільших європейських рітейлерів, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва, оздоблення та облаштування будинку, приєдналися до списку брендів, які планують підтримувати росіян.

Стало відомо, що компанія розіслала партнерам лист, у якому пояснила свою позицію щодо війни в Україні, яку розпочала Росія.

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У листі сказано:

Ми продовжуємо працювати та не плануємо зупиняти діяльність компанії. Після виходу деяких гравців з російського ринку, Leroy Merlin відкритий до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту. Компанія створила штаб з імпортозаміщення та значно активізувала пошук нового асортименту та заміщення товарів, з якими виникли складнощі при постачанні чи виробництві.

Ну що ж, удачі вам у пошуку аналогів. Враховуючи інноваційну форму російських солдатів, цікаво, як довго простоять ваші будинки.

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