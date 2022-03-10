Які компанії не наважуються закрити свої офіси та залишаються в Росії, продовжуючи спонсорувати агресора

Незважаючи на криваву та безпринципну війну, яку розпочала Росія проти України, ці торгові марки не стали йти з країни-агресора

Компанії, що залишилися в Росії та продовжують інвестувати у війну / Фото: pixabay.com

Усі свідомі торгові марки та бренди вже попрощалися з Росією, хоча дехто супроводжував це словом "тимчасово". Проте, голі вітрини магазинів говорять змістовніше за будь-які слова: мораль понад усе, не вмієте жити в цивілізованому світі – залишайтеся у своєму кам'яному столітті. На жаль, деякі компанії та торгові марки намагаються всидіти на "двох стільцях" і не поспішають приймати категоричне рішення, повідомляють в МЗС .

Старе прислів'я каже: мовчиш – отже, підтримуєш. Ви повинні розуміти, що кожен товар, що виробляється або продається компанією на російському ринку, робить свій внесок у військовий бюджет.

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Іншими словами – компанії, що залишилися в Росії, спонсорують війну і вбивство дітей. І ми не перебільшуємо! За два тижні неспровокованої військової агресії Росії внаслідок авіаційних ударів та розстрілів уже загинуло понад 50 дітей. Тож знайте цих "героїв в обличчя".

Компанії, що залишилися в РФ / Фото: t.me/UkraineNow

Україна закликає ці компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність у РФ! А відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

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Нагадаємо, Victoria's Secret призупиняють роботу в Росії. Повертаються часи панталон та саморобних бюстгальтерів.

Також H&M зупиняють усі продажі в Росії. Шийте речі самі.