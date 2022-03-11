Ремонт на крови? Leroy Merlin не планируют уходить с рынка России, а готовятся увеличить поставки и ассортимент

Французская компания приняла решение расширять бизнес в России, воспользовавшись положением / Фото: Коллаж: Сегодня

Французская компания Leroy Merlin, один из крупнейших европейских ритейлеров, специализирующихся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, присоединились к списку брендов, которые планируют поддерживать россиян.

Стало известно, что компания разослала партнерам письмо, в котором объяснила свою позицию касательно войны в Украине, которую начала Россия.

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В письме сказано:

Мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании. После выхода некоторых игроков с российского рынка, Leroy Merlin открыт к предложениям по увеличению поставок и расширению ассортимента. Компания создала штаб по импортозамещению и значительно активизировала поиск нового ассортимента и замещения товаров, с которыми возникли сложности при поставке или производстве.

Ну что ж, удачи вам в поиске аналогов. Учитывая, инновационную форму российских солдат, интересно, как долго простоят ваши дома.

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