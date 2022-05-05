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Стрес та їжа – які ТОП-5 продуктів варто обмежити або прибрати з раціону

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Олеся Добрянська Олеся Добрянська
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5 травня, 13:00
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Заїдати стрес взагалі не корисно, а якщо "заспокоюватися" алкоголем, кавою, чіпсами, ковбасою, фастфудом, то ви "підстебнете" свою тривожність ще більше
Щоб знизити стрес, зверніть увагу на свою їжу: межуйте такі продукти, як фастфуд та смажене на олії, кава, алкоголь
Щоб знизити стрес, зверніть увагу на свою їжу: межуйте такі продукти, як фастфуд та смажене на олії, кава, алкоголь / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Заїдання стресу – проблема зараз особливо актуальна, війна з Росією позбавила мільйони українців спокою, сну, звичного життя. Проте намагаючись заїсти стрес , особливо жирними продуктами , ми не тільки набираємо зайві кілограми, а сприяємо ще більшому виробленню кортизолу – гормону стресу.

Які продукти викликають в організмі фізіологічний стрес і що робити – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.

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Олеся Добрянська
Олеся Добрянська / Фото: пресслужба

Які продукти спричиняють додатковий стрес

Отже, якщо ви і так схильні до заїдання стресу, варто як мінімум обмежити наступні продукти:

  1. алкоголь – він підвищує рівень кортизолу та виводить з організму магній, який допомагає зберігати стресостійкість.
  2. кава, чай, енергонапої та інші напої з кофеїном – вони стимулюють синтез кортизолу, адреналіну та інших "недружніх" гормонів. В результаті хронічний стрес, який підтримується вживанням кофеїну, пригнічує роботу щитовидної залози та імунної системи.
  3. фастфуд, чіпси та інші продукти з трансжирами (сюди ж маргарин, кулінарний жир)
  4. рафіновані продукти – солодощі, цукор, випічка та ін.
  5. промислові копченості – ковбаса, сосиски, напівфабрикати

Також варто обмежити продукти, постійно смажені на соняшнковій лії, а додати до раціону більше корисних антистрес-продуктів , відстежити, що саме викликає у вас тривогу і бажання швидше заїсти стрес. Замість того, щоб йти та спустошувати холодильник, спробуйте прийняти теплий душ, випити теплого молока, прогулятися.

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А які продукти корисні під час стресу?

У стресовій ситуації наш організм може сильніше витрачати магній, вітаміни групи В, вітамін С, білки, тому важливо включати в раціон продукти, багаті на ці речовини. Їжте яйця, кисломолочну продукцію, бобові, морепродукти, рибу, птицю, субпродукти.

Їжте яйця, кисломолочну продукцію, бобові, морепродукти, рибу, птицю, субпродукти
Їжте яйця, кисломолочну продукцію, бобові, морепродукти, рибу, птицю, субпродукти / Фото: unsplash.com

Не забувайте про овочі та фрукти. Також намагайтеся за будь-якої можливості більше рухатися, гуляти, висипатися, медитувати і дозувати читання новин.

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Також ми писали, як зрозуміти, що ви їсте зайве і відрізнити перекушування від переїдання.

Корисно також буде дізнатися, як перестати постійно заглядати в холодильник і чому ми переїдаємо?

Світлана Євсєєва
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