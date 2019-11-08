Рецепт бісквіта на кефірі без яєць: як приготувати в духовці

Бісквіт на кефірі в духовці / Фото: Depositphotos
Класичний бісквіт – це яйця, цукор і борошно. Його використовують як основу для багатьох тортів і десертів. Для справжнього бісквіта потрібно добре збити білки і жовтки з цукром, а потім акуратно з'єднати з просіяним борошном. Приготоване таким чином тісто випікають у гарячій духовці.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Читайте також: Як приготувати повітряний шоколадний бісквіт? 6 лайфхаків
Рецепт бісквіта на кефірі
Час приготування:
- 45 хвилин
калорійність:
- 300 ккал на 100 г
Інгредієнти:
- 300 г борошна
- 300 мл кефіру
- 1/2 стакан олії
- 150-200 г цукру
- 1,5 ч.л. розпушувача
- 1 пакетик ванільного цукру
Спосіб приготування:
- Змішуємо в одній мисці рідкі інгредієнти: кефір, олію.
- В іншій мисці змішуємо сухі складові: борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор.
- Тепер рідкі додаємо в сухі, перемішуємо, і тісто готове.
- Викладаємо тісто в підготовлену форму 21х21 см і випікаємо в розігрітій до 200ºС духовці близько 30-35 хвилин.
Корисні поради з приготування пирога
- Зверху на бісквіт можна викласти нарізані великими часточками яблука, кружечки ананасів, половинки консервованих персиків, часточки груш, ягоди.
- Можна зробити коричне посипання, яке при випічці в духовці стає хрустким. Для цього перетріть руками 30 г вершкового масла, 2 ст.л. цукру, 1/2 ч.л. кориці, 2 ст.л. муки і посипте зверху пиріг.
- Бісквіт на кефірі можна спекти в мультиварці. Налийте тісто в чашу і готуйте в режимі "Випічка" протягом 1 години.
Дивіться відео, як приготувати кіш із черешнею і мигдалем за рецептом Григорія Германа:
Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити тертий пиріг з абрикосами: простий рецепт домашньої випічки.