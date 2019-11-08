Рецепт бісквіта на кефірі без яєць: як приготувати в духовці

Бісквіт з кефіром і без яєць готується набагато простіше за класичний, і при цьому ви отримаєте ароматну домашню випічку до вечірнього чаю в колі сім'ї.

Бісквіт на кефірі в духовці / Фото: Depositphotos

Класичний бісквіт – це яйця, цукор і борошно. Його використовують як основу для багатьох тортів і десертів. Для справжнього бісквіта потрібно добре збити білки і жовтки з цукром, а потім акуратно з'єднати з просіяним борошном. Приготоване таким чином тісто випікають у гарячій духовці.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Рецепт бісквіта на кефірі

Час приготування:

45 хвилин

калорійність:

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300 ккал на 100 г

Інгредієнти:

300 г борошна

300 мл кефіру

1/2 стакан олії

150-200 г цукру

1,5 ч.л. розпушувача

1 пакетик ванільного цукру

Спосіб приготування:

Змішуємо в одній мисці рідкі інгредієнти: кефір, олію. В іншій мисці змішуємо сухі складові: борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор. Тепер рідкі додаємо в сухі, перемішуємо, і тісто готове. Викладаємо тісто в підготовлену форму 21х21 см і випікаємо в розігрітій до 200ºС духовці близько 30-35 хвилин.

Корисні поради з приготування пирога

Зверху на бісквіт можна викласти нарізані великими часточками яблука, кружечки ананасів, половинки консервованих персиків, часточки груш, ягоди.

можна викласти нарізані великими часточками яблука, кружечки ананасів, половинки консервованих персиків, часточки груш, ягоди. Можна зробити коричне посипання , яке при випічці в духовці стає хрустким. Для цього перетріть руками 30 г вершкового масла, 2 ст.л. цукру, 1/2 ч.л. кориці, 2 ст.л. муки і посипте зверху пиріг.

, яке при випічці в духовці стає хрустким. Для цього перетріть руками 30 г вершкового масла, 2 ст.л. цукру, 1/2 ч.л. кориці, 2 ст.л. муки і посипте зверху пиріг. Бісквіт на кефірі можна спекти в мультиварці. Налийте тісто в чашу і готуйте в режимі "Випічка" протягом 1 години.

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