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Рецепт бісквіта на кефірі без яєць: як приготувати в духовці

30 липня, 20:16

Ольга Козачок

Бісквіт з кефіром і без яєць готується набагато простіше за класичний, і при цьому ви отримаєте ароматну домашню випічку до вечірнього чаю в колі сім'ї.

Бісквіт на кефірі в духовці / Фото: Depositphotos

Класичний бісквіт – це яйця, цукор і борошно. Його використовують як основу для багатьох тортів і десертів. Для справжнього бісквіта потрібно добре збити білки і жовтки з цукром, а потім акуратно з'єднати з просіяним борошном. Приготоване таким чином тісто випікають у гарячій духовці.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Рецепт бісквіта на кефірі

Час приготування:

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Інгредієнти:

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо в одній мисці рідкі інгредієнти: кефір, олію.
  2. В іншій мисці змішуємо сухі складові: борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор.
  3. Тепер рідкі додаємо в сухі, перемішуємо, і тісто готове.
  4. Викладаємо тісто в підготовлену форму 21х21 см і випікаємо в розігрітій до 200ºС духовці близько 30-35 хвилин.

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Джерело: Сьогодні

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