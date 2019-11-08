Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

Бисквит с кефиром и без яиц готовится гораздо проще классического, и при этом вы получите ароматную домашнюю выпечку к вечернему чаю в кругу семьи.

Бисквит на кефире в духовке / Фото: Depositphotos

Классический бисквит – это яйца, сахар и мука. Его используют как основу для многих тортов и десертов. Для настоящего бисквита нужно хорошо взбить белки и желтки с сахаром, а затем аккуратно соединить с просеянной мукой. Приготовленное таким образом тесто выпекают в горячей духовке.

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Рецепт бисквита на кефире

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

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300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г муки

300 мл кефира

1/2 стакан растительного масла

150-200 г сахара

1,5 ч.л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

Способ приготовления:

Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло. В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар. Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово. Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200ºС духовке около 30-35 минут.

Полезные советы по приготовлению пирога

Сверху на бисквит можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды.

можно выложить нарезанные крупными дольками яблоки, кружочки ананасов, половинки консервированных персиков, дольки груш, ягоды. Можно сделать коричную посыпку , которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог.

, которая при выпечке в духовке становится хрустящей. Для этого перетрите руками 30 г сливочного масла, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. корицы, 2 ст.л. муки и посыпьте сверху пирог. Бисквит на кефире можно испечь в мультиварке. Налейте тесто в чашу и готовьте в режиме "Выпечка" в течение 1 часа.

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