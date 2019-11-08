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Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

30 июля, 20:16

Ольга Козачок

Бисквит с кефиром и без яиц готовится гораздо проще классического, и при этом вы получите ароматную домашнюю выпечку к вечернему чаю в кругу семьи.

Бисквит на кефире в духовке / Фото: Depositphotos

Классический бисквит – это яйца, сахар и мука. Его используют как основу для многих тортов и десертов. Для настоящего бисквита нужно хорошо взбить белки и желтки с сахаром, а затем аккуратно соединить с просеянной мукой. Приготовленное таким образом тесто выпекают в горячей духовке.

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Рецепт бисквита на кефире

Время приготовления:

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Смешиваем в одной миске жидкие ингредиенты: кефир, растительное масло.
  2. В другой миске смешиваем сухие составляющие: муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар.
  3. Теперь жидкие добавляем в сухие, перемешиваем, и тесто готово.
  4. Выкладываем тесто в подготовленную форму 21х21 см и выпекаем в разогретой до 200ºС духовке около 30-35 минут.

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Источник: Сегодня

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