Дитина сумує за татом, мамою або рідними – 3 кроки, як підтримати дітей у розлуці

Коли дитина нудьгує за татом, мами або рідними, обійміть його, але не брешіть, що завтра повернетеся - важливо підтримати дітей у розлуці правильно / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Багато українських мами чи близькі родичі з дітьми через війну з Росією покинули країну або переїхали до безпечнішого регіону. Діти вже довгий час не бачать тата, бабусь, дідусів. І, звичайно, вони сумують за рідними.

Як правильно підтримати дитину і пояснити, коли вона знову побачить свою сім'ю? Порадами від дитячого психіатра та психотерапевта Олега Романчука поділилося "Психічне здоров'я для України".

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1. Якщо дитина сумує за рідними людьми через розлуку з ними, то важливо показати дитині, що ви поділяєте її почуття. Обійміть дитину в першу чергу , скажіть, що ви теж сумуєте за своїми близькими та рідними, підтримайте малюка чи підлітка.

Не кажіть дитині, що завтра повернетесь, якщо це не так: вона почуватиметься ошуканою та розчарованою / Фото: freepik.com

2 . Якщо дитина питає, коли ви повернетеся, то не називайте точних термінів. Наприклад, якщо ви скажете, що потрібно почекати ще пару днів, а після цього ви не зможете повернутися – так буде ще гірше. Дитина почуватиметься ошуканою та розчарованою.

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Такий підхід називається "псевдо-оптимізм" і це зовсім не корисно. Краще сказати, що ви точно не знаєте, коли повернетеся, але дуже сподіваєтеся, що з кожним днем на крок ближче до дня, коли зможете повернутися до рідних.

Важливо знайти активність, на яку дитина перемкнеться, це допоможе їй заспокоїтись і менше сумувати / Фото: unsplash.com

3. Третій крок – обов'язково обговоріть з дитиною, як не витрачати час даремно, що можна корисного зробити, доки чекаєте на зустріч з татом, мамою або іншими родичами. Важливо знайти активність, на яку дитина переключиться. Це врегулює емоції та переживання дітей природним шляхом.

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Пам'ятайте, що сум – це важлива частина життя, але не можна дозволити йому повністю заволодіти вами чи дітьми. Війна не повинна скасувати ваше життя .

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