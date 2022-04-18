Ребенок скучает по папе, маме или родным – 3 шага, как поддержать детей в разлуке

Когда ребенок скучает по папе, маме или родным, обнимите его, но не врите, что завтра вернетесь - важно поддержать детей в разлуке правильно / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Многие украинские мамы или близкие родственники с детьми из-за войны с Россией покинули страну или переехали в более безопасный регион. Дети уже долгое время не видят папу, бабушек, дедушек. И, конечно, они скучают по родным.

Как правильно поддержать ребенка и объяснить, когда он снова увидит свою семью. Советами от детского психиатра и психотерапевта Олега Романчука поделилось "Психічне здоров`я для Украіни".

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1. Если ребенок скучает за родными людьми из-за разлуки с ними, то важно показать ребенку, что вы разделяете его чувства. Обнимите ребенка в первую очередь, скажите, что вы тоже скучаете по своим близким и родным, поддержите малыша или подростка.

Не говорите ребенку, что завтра вернетесь, если это не так: он будет чувствовать себя обманутым и разочарованным / Фото: freepik.com

2. Если ребенок спрашивает, когда вы вернетесь, то не называйте точных сроков. Например, если вы скажете, что нужно подождать еще пару дней, а после этого вы не сможете вернуться – так будет еще хуже. Ребенок будет чувствовать себя обманутым и разочарованным.

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Такой подход называется "псевдо оптимизм" и это вовсе не полезно. Лучше сказать, что вы точно не знаете, когда вернетесь, но очень надеетесь, что с каждым днем на шаг ближе к тому дню, когда сможете вернуться к родным.

Важно найти активность, на которую ребенок переключится, это поможет ему успокоиться и меньше грустить / Фото: unsplash.com

3. Третий шаг – обязательно обсудите с ребенком, как не тратить время зря, что можно полезного сделать, пока ждете встречи с папой, мамой или другими родственниками. Важно найти активность, на которую ребенок переключится. Это урегулирует эмоции и переживания детей естественным путем.

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Помните, что печаль – это важная часть жизни, но нельзя позволить ей полностью завладеть вами или детьми. Война не должна отменить вашу жизнь.

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