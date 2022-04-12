Лікар Комаровський дав поради, як повернути дітей до звичайного життя

Якщо безпечно – ходіть у парки, сквери; намагайтеся по можливості повертатися до звичок мирного життя, прогулянок, спілкування, ігор – радить Євген Комаровський

За словами Комаровського, під час війни дорослим слід бути конструктивними та говорити з дітьми не так, як раніше / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Постійний експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Євген Комаровський розповів, хто має розповідати дітям про війну і дав поради батькам, як поступово повернути малюків до звичного життя.

Діти спостерігають за дорослими та копіюють їх, тому головне завдання всіх / Фото: Getty Images

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У прямому ефірі ранкового шоу каналу "Україна", яке виходить на YouTube-каналі "Ранку з Україною", доктор Комаровський розповів, що зараз живе разом із двома онуками, а третій залишився з батьками. За словами експерта, під час війни дорослим слід бути конструктивними і говорити з дітьми не так, як раніше.

Насамперед маю відзначити те, що в подібні моменти з дітьми повинні говорити тільки ті, кому вони довіряють максимально. У моїх онуків гарні тісні стосунки з батьками, тож про війну говорив із ними не я. Головне, під час такої розмови – зберігати спокій та називати речі своїми іменами, – розповів доктор Євген Комаровський в ефірі "Ранку з Україною".

Експерт зазначає, що діти спостерігають за дорослими та копіюють їх, тому головна завдання всіх батьків – тримати себе в руках. Крім того, Комаровський дав пораду дорослим чи потрібно змушувати дітей вчитися, займатися побутовими справами або їсти кашу, якщо вони відмовляються це робити.

Війна – це час, коли працює головний закон педагогіки. А він про те, що розумні дорослі навчають своїх дітей. Адже діти мають менше знань і досвіду, ніж ми, тому не діти встановлюють правила поведінки, а саме дорослі. Зараз той час, коли дискусій між поколіннями не має бути взагалі! – Коментує Комаровський.

Війна – важкий іспит всім як морально, і фізично. Тому кожен з нас, по можливості, має підніматися та поступово повертатися до звичних справ та розвагам. Це допоможе покращити психологічний стан та стосунки в сім'ї.

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Якщо це безпечно – ходіть у парки, сквери чи зоопарки. Більше того, намагайтеся по можливості повертатися до звичок мирного життя – прогулянок, спілкування, ігор. А ще не зайвим буде прибрати зі спілкування з дітьми слово "війна", краще говорити про добро, – радить експерт каналу "Україна".

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