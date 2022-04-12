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Лікар Комаровський дав поради, як повернути дітей до звичайного життя

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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12 квітня, 07:00
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Якщо безпечно – ходіть у парки, сквери; намагайтеся по можливості повертатися до звичок мирного життя, прогулянок, спілкування, ігор – радить Євген Комаровський
За словами Комаровського, під час війни дорослим слід бути конструктивними та говорити з дітьми не так, як раніше
За словами Комаровського, під час війни дорослим слід бути конструктивними та говорити з дітьми не так, як раніше / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Постійний експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Євген Комаровський розповів, хто має розповідати дітям про війну і дав поради батькам, як поступово повернути малюків до звичного життя.

Діти спостерігають за дорослими та копіюють їх, тому головне завдання всіх
Діти спостерігають за дорослими та копіюють їх, тому головне завдання всіх / Фото: Getty Images

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У прямому ефірі ранкового шоу каналу "Україна", яке виходить на YouTube-каналі "Ранку з Україною", доктор Комаровський розповів, що зараз живе разом із двома онуками, а третій залишився з батьками. За словами експерта, під час війни дорослим слід бути конструктивними і говорити з дітьми не так, як раніше.

Насамперед маю відзначити те, що в подібні моменти з дітьми повинні говорити тільки ті, кому вони довіряють максимально. У моїх онуків гарні тісні стосунки з батьками, тож про війну говорив із ними не я. Головне, під час такої розмови – зберігати спокій та називати речі своїми іменами, – розповів доктор Євген Комаровський в ефірі "Ранку з Україною".

Експерт зазначає, що діти спостерігають за дорослими та копіюють їх, тому головна завдання всіх батьків – тримати себе в руках. Крім того, Комаровський дав пораду дорослим чи потрібно змушувати дітей вчитися, займатися побутовими справами або їсти кашу, якщо вони відмовляються це робити.

Війна – це час, коли працює головний закон педагогіки. А він про те, що розумні дорослі навчають своїх дітей. Адже діти мають менше знань і досвіду, ніж ми, тому не діти встановлюють правила поведінки, а саме дорослі. Зараз той час, коли дискусій між поколіннями не має бути взагалі! – Коментує Комаровський.

Війна – важкий іспит всім як морально, і фізично. Тому кожен з нас, по можливості, має підніматися та поступово повертатися до звичних справ та розвагам. Це допоможе покращити психологічний стан та стосунки в сім'ї.

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Якщо це безпечно – ходіть у парки, сквери чи зоопарки. Більше того, намагайтеся по можливості повертатися до звичок мирного життя – прогулянок, спілкування, ігор. А ще не зайвим буде прибрати зі спілкування з дітьми слово "війна", краще говорити про добро, – радить експерт каналу "Україна".

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте актуальні новини тут .

Також доктор Комаровський пояснив, які ліки не допоможуть при проблемах із серцем.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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