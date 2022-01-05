Розвантажувальний день після свят – як його провести без шкоди для здоров'я

Провести розвантажувальний день після свят без шкоди здоров'ю допоможуть корисні продукти / Фото: Колаж: Сьогодні
Незважаючи на поради дієтологів не переїдати за новорічним столом, ми не можемо зупинитися, поглинаючи майонезні салати, жирні та смажені страви, алкоголь. Сьогодні, 5 січня, у Міжнародний розвантажувальний день, разом з дієтологом, психологом, консультантом зі здорового харчування Ксенією Рен з'ясуймо, як перестати об'їдатися і перейти на корисний раціон.
Із чого розпочати розвантажувальний день – голодувати?
Тим, хто веде активний спосіб життя і решту часу харчується раціонально, ці кілограми не страшні, вони зникнуть за тиждень після свят. Але більшість офісних працівників чи тих, хто веде сидячий спосіб життя і не дотримується здорового раціону, стають важчими надовго, часом назавжди.
І для цього не потрібно голодувати чи сідати на сувору дієту або переходити на монохарчування як на короткий час, так і надовго.
Як почати менше їсти після свят?
Які продукти допоможуть схуднути
Не забувайте повноцінно снідати – краще вибирати білкові сніданки. Їда вранці допоможе довше почуватися ситим, а отже, не переїдати в обід. Сир або сирники, запіканка, яйця (омлет, яєшня, яйця пашот), салати зі свіжих овочів або овочеве рагу, запечені овочі. Перша половина дня – чудовий час, щоб посмакувати фруктами.
Взагалі намагайтеся їсти частіше, але дрібнішими порціями. Сильного голоду також не слід допускати, інакше потім ризикуєте переїсти. Їжу важливо ретельно пережовувати, не поспішати. На обід, коли система травлення найактивніша, добре з'їсти м'ясо, рибу, складні вуглеводи – цільнозернові крупи (варіть каші), знову овочі.
Наприкінці обіду можна з'їсти невеликий фрукт, тоді ввечері менше потягне на солоденьке. На вечерю не слід обтяжувати шлунок аж надто ситною їжею, як і лягати спати голодним. Не наїдайтеся перед тим, як лягти в ліжко, – повечеряйте за 1,5-2 години до сну.
Яку активність для схуднення вибрати?
Звичайно ж, правильно складений раціон – це перша запорука успіху. Але в комплексі з правильно дібраними фізичними навантаженнями поновити форму легше і швидше. Спорт допомагає прискорити метаболізм, зміцнити м'язи, підтримати тонус шкіри.
Якщо ви взагалі не активні, то спершу почніть більше ходити пішки, підніматися сходами, а не їздити на ліфті, робіть розминку – це теж активності, які допоможуть схуднути.
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