Разгрузочный день после праздников – как его провести без вреда для здоровья

Провести разгрузочный день после праздников без вреда для здоровья помогут полезные продукты / Фото: Коллаж: Сегодня
Несмотря на советы диетологов не переедать за новогодним столом, мы не можем остановиться, поглощая майонезные салаты, жирные и жареные блюда, алкоголь. Сегодня, 5 января, в Международный разгрузочный день, вместе с диетологом, психологом, консультантом по здоровому питанию Ксенией Рэн разберемся, как перестать объедаться и перейти на полезный рацион.
С чего начать разгрузочный день – голодать?
Тем, кто ведет активный образ жизни и в остальное время питается рационально, эти килограммы не страшны, они уходят за неделю после праздников. Но большинство офисных работников или тех, кто ведет сидячий образ жизни и не придерживается здорового рациона, становятся тяжелее надолго, порой навсегда.
И для этого не нужно голодать, садиться на жесткую диету или переходить на монопитание как краткосрочно, так и длительно.
Как начать меньше есть после праздников?
Какие продукты помогут похудеть
Не забывайте полноценно завтракать – лучше выбирать белковые завтраки. Такой утренний прием пищи поможет длительнее чувствовать себя сытым, а значит, не переедать за обедом. Сыр или творожные сырники, запеканка, яйца (омлет, глазунья, яйца пашот), салаты из свежих овощей или овощное рагу, запеченные овощи. Первая половина дня – отличное время для приема фруктов.
Вообще старайтесь есть чаще, но более мелкими порциями. Сильного голода также не следует допускать, иначе потом рискуете переесть. Принимая пищу, важно ее тщательно пережевывать и не спешить. На обед, когда система пищеварения наиболее активна, хорошо съесть мясо, рыбу, сложные углеводы – цельнозерновые крупы (варите каши), снова овощи.
В конце обеда можно съесть небольшой фрукт, тогда вечером будет меньше тянуть на сладкое. На ужин не следует нагружаться тяжелой сытной пищей, как и ложиться спать голодным. Не наедайтесь перед тем, как лечь в кровать, – поужинайте за 1,5 -2 часа до сна.
Какую активность для похудения выбрать?
Конечно же, правильно составленный рацион – это первый залог успеха. Но в комплексе с правильно подобранными физическими нагрузками прийти в форму легче и быстрее. Спорт помогает ускорить метаболизм, укрепить мышцы, поддержать тонус кожи.
Если вы вообще не активны, то для начала начните больше ходить пешком, подниматься по лестнице, а не ездить лифтом, делайте разминки – это тоже активности, которые помогут похудеть.
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