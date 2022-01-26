Рак та мобільні телефони – чому небезпека гаджетів лише міф

Рак та мобільні телефони – лише міф, небезпека гаджетів для здоров'я не доведена / Фото: freepik.com
Чи є шкода від смартфонів та інших гаджетів, які міцно увійшли в наше життя? Наприклад, чи правда, що інтенсивне використання мобільних телефонів викличе рак ? Чому ця думка помилкова, відповіли у МОЗ України.
Чи правда, що телефон випромінює радіацію?
Є люди, які пов'язують інтенсивне використання мобільних телефонів або інших гаджетів з ризиками для здоров'я. Нібито телефони випромінюють радіацію та викликають рак . Але це не так. Доказів та досліджень того, що мобільні телефони чи планшети можуть призвести до розвитку онкології, немає.
Крім того, не підтвердилося, що активне використання гаджетів призводить до утворення навіть доброякісних пухлин. Радіація ж тут взагалі ні до чого. Так, радіаційні хвилі, тобто іонізуюче випромінювання, дійсно може провокувати різні патології та мутації в клітинах тканин. Але смартфони та інші мобільні телефони не виробляють радіацію взагалі.
Тобто мобільні телефони не є небезпечними для здоров'я?
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