Рак та мобільні телефони – чому небезпека гаджетів лише міф

Рак та мобільні телефони – лише міф, небезпека гаджетів для здоров'я не доведена / Фото: freepik.com

Чи є шкода від смартфонів та інших гаджетів, які міцно увійшли в наше життя? Наприклад, чи правда, що інтенсивне використання мобільних телефонів викличе рак ? Чому ця думка помилкова, відповіли у МОЗ України.

Чи правда, що телефон випромінює радіацію?

Є люди, які пов'язують інтенсивне використання мобільних телефонів або інших гаджетів з ризиками для здоров'я. Нібито телефони випромінюють радіацію та викликають рак . Але це не так. Доказів та досліджень того, що мобільні телефони чи планшети можуть призвести до розвитку онкології, немає.

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Крім того, не підтвердилося, що активне використання гаджетів призводить до утворення навіть доброякісних пухлин. Радіація ж тут взагалі ні до чого. Так, радіаційні хвилі, тобто іонізуюче випромінювання, дійсно може провокувати різні патології та мутації в клітинах тканин. Але смартфони та інші мобільні телефони не виробляють радіацію взагалі.

Тобто мобільні телефони не є небезпечними для здоров'я?

Мобільники, як і мікрохвильові печі виробляють мікрохвилі, які своєю сутністю схожі на випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача, тобто абсолютно безпечні для життя та здоров'я. Радіохвилі від мобільних телефонів виробляють саме неіонізуюче випромінювання, яке за своєю природою не може призвести до ракових мутацій у наших ДНК.

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Єдині неприємності від мобільного телефону – це нагрівання шкіри в місці контакту з гаджетом, якщо по ньому довго розмовляти. Але воно настільки мале, що ніяк не впливає на наше здоров'я, тим більш на клітинному рівні.

При постійному користуванні смартфонами може знизитися гострота зору, біль у шиї та спині / Фото: unsplash.com

Але при постійному користуванні смартфонами може знизитися гострота зору, з'явитися біль у шиї та спині – як і при використанні комп'ютерів, ноутбуків. Також у багатьох людей з'являється залежність від гаджетів. Тому пам'ятайте, що робота з будь-якими гаджетами добра в міру.

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