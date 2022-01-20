Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією

Стиль Обами

Чек-лист на січень

День закоханих

Сміятись як Джим

Тренди 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Чи завжди ВПЛ викликає рак – 3 факти про вірус папіломи людини, які важливо знати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 17:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ВПЛ – головний винуватець раку шийки матки, кажуть лікарі. Але якщо ви ходите на профогляд до гінеколога, є щеплення і ваш секс завжди захищений – боятися нічого
ВПЛ не завжди викликає рак, а захистить від проблем тест на вірус папіломи людини та вакцина
ВПЛ не завжди викликає рак, а захистить від проблем тест на вірус папіломи людини та вакцина / Фото: Колаж: Сьогодні

Вірус папіломи людини (ВПЛ) передається через секс, і саме його пов'язують із розвитком раку шийки матки Зараз в Україні йде тиждень поінформованості про це серйозне захворювання – тому саме час дізнатися, як не захворіти на ВПЛ. А розібратися допомогли Центр громадського здоров'я та МОЗ України.

Чи завжди ВПЛ викликає рак шийки матки?

По-перше – вірусів папіломи людини існує близько 80 видів, і 30 з них вважаються онкогенними – тобто вони викликають рак . Раннє виявлення раку шийки матки є критично важливим, оскільки жінки, у яких він діагностується на ранніх стадіях, мають вищі шанси на одужання.

Реклама

По-друге, звичайно ж сам ВПЛ в організмі не означає, що у вас обов'язково розвинеться рак, але під впливом деяких факторів вірус може викликати передраковий стан.

По-третє – ризики "підчепити" ВПЛ великі за ослабленої імунної системи та сексуальної активності (раніше, у молодому віці у тому числі) або багатьох сексуальних партнерів. Це збільшує ризик інфікування ВПЛ. Для передачі вірусу секс із проникненням не обов'язковий. Шляхом передачі інфекції може стати тілесний генітальний контакт.

Реклама

Як уникнути раку шийки матки

Усі жінки мають щороку проходити обстеження у сімейного лікаря та гінеколога. Жінкам віком 30-49 років слід регулярно робити скринінг. Інтервали між такими обстеженнями мають бути не менше 5 років, рекомендується проводити його раз на 3 роки.

Скринінг – це тестування всіх жінок із групи ризику, у більшості з яких симптоми не виявляються. З його допомогою виявляють передракові зміни , які за відсутності лікування можуть призводити до розвитку раку.

Усі жінки повинні щорічно проходити обстеження у сімейного лікаря та гінеколога
Усі жінки повинні щорічно проходити обстеження у сімейного лікаря та гінеколога / Фото: freepik.com

Реклама

При скринінгу раку шийки матки можна використовувати ПАП-тест. Його ще називають цитологічним скринінгом. Він допомагає вчасно виявити передракові стани шийки матки. Також захиститись від ВПЛ може допомогти вакцинація. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до списку "рекомендованих".

Коли та кому робити щеплення від ВПЛ?

Насамперед вакцина від ВПЛ рекомендована дівчатам та хлопцям (оскільки вони є носієм вірусу і можуть заразити партнерок). Щеплюватися радять 2 дозами у віці 9-14 (тобто дітям та підліткам ще до початку статевого життя).

/ Фото: freepik.com

Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки в цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Проте, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.

Пам'ятайте, що захищений секс допоможе уникнути не лише ВПЛ, а й інших статевих інфекцій. А регулярний скринінг у гінеколога – рак шийки матки.

Також читайте: "Чи варто змінювати свої секс-звички".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
17 — 23 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти