Чи завжди ВПЛ викликає рак – 3 факти про вірус папіломи людини, які важливо знати

ВПЛ – головний винуватець раку шийки матки, кажуть лікарі. Але якщо ви ходите на профогляд до гінеколога, є щеплення і ваш секс завжди захищений – боятися нічого

ВПЛ не завжди викликає рак, а захистить від проблем тест на вірус папіломи людини та вакцина / Фото: Колаж: Сьогодні

Вірус папіломи людини (ВПЛ) передається через секс, і саме його пов'язують із розвитком раку шийки матки Зараз в Україні йде тиждень поінформованості про це серйозне захворювання – тому саме час дізнатися, як не захворіти на ВПЛ. А розібратися допомогли Центр громадського здоров'я та МОЗ України.

Чи завжди ВПЛ викликає рак шийки матки?

По-перше – вірусів папіломи людини існує близько 80 видів, і 30 з них вважаються онкогенними – тобто вони викликають рак . Раннє виявлення раку шийки матки є критично важливим, оскільки жінки, у яких він діагностується на ранніх стадіях, мають вищі шанси на одужання.

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По-друге, звичайно ж сам ВПЛ в організмі не означає, що у вас обов'язково розвинеться рак, але під впливом деяких факторів вірус може викликати передраковий стан.

По-третє – ризики "підчепити" ВПЛ великі за ослабленої імунної системи та сексуальної активності (раніше, у молодому віці у тому числі) або багатьох сексуальних партнерів. Це збільшує ризик інфікування ВПЛ. Для передачі вірусу секс із проникненням не обов'язковий. Шляхом передачі інфекції може стати тілесний генітальний контакт.

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Як уникнути раку шийки матки

Усі жінки мають щороку проходити обстеження у сімейного лікаря та гінеколога. Жінкам віком 30-49 років слід регулярно робити скринінг. Інтервали між такими обстеженнями мають бути не менше 5 років, рекомендується проводити його раз на 3 роки.

Скринінг – це тестування всіх жінок із групи ризику, у більшості з яких симптоми не виявляються. З його допомогою виявляють передракові зміни , які за відсутності лікування можуть призводити до розвитку раку.

Усі жінки повинні щорічно проходити обстеження у сімейного лікаря та гінеколога / Фото: freepik.com

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При скринінгу раку шийки матки можна використовувати ПАП-тест. Його ще називають цитологічним скринінгом. Він допомагає вчасно виявити передракові стани шийки матки. Також захиститись від ВПЛ може допомогти вакцинація. В Україні щеплення від папіломавірусу входить до списку "рекомендованих".

Коли та кому робити щеплення від ВПЛ?

Насамперед вакцина від ВПЛ рекомендована дівчатам та хлопцям (оскільки вони є носієм вірусу і можуть заразити партнерок). Щеплюватися радять 2 дозами у віці 9-14 (тобто дітям та підліткам ще до початку статевого життя).

/ Фото: freepik.com

Вакцинація проти ВПЛ рекомендована не всім дорослим старше 26 років, оскільки в цьому віковому діапазоні вона може бути не такою ефективною. Проте, після консультації з лікарем дорослі у віці від 27 до 45 років також можуть зробити щеплення.

Пам'ятайте, що захищений секс допоможе уникнути не лише ВПЛ, а й інших статевих інфекцій. А регулярний скринінг у гінеколога – рак шийки матки.

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