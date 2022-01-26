Рак и мобильные телефоны – почему опасность гаджетов всего лишь миф

Рак и мобильные телефоны – всего лишь миф, опасность гаджетов для здоровья не доказана / Фото: freepik.com
Есть ли вред от смартфонов и других гаджетов, прочно вошедших в нашу жизнь? Например, правда ли, что интенсивное использование мобильных телефонов вызовет рак? Почему это мнение ошибочно, ответили в МОЗ Украины.
Правда ли, что телефон излучает радиацию?
Есть люди, которые связывают интенсивное использование мобильников или других гаджетов с рисками для здоровья. Якобы, телефоны излучают радиацию и вызывают рак. Но это не так. Доказательств и исследований того, что мобильные телефоны или планшеты могут привести к развитию онкологии, нет.
Кроме того, не подтвердилось, что что активное использование гаджетов приводит к образованию даже доброкачественных опухолей. Радиация же тут вообще ни при чем. Да, радиационные волны, то есть ионизирующее излучение действительно может провоцировать разные патологии и мутации в клетках тканей. Но смартфоны и другие мобильные телефоны не производят радиацию вообще.
То есть, мобильные телефоны не опасны для здоровья?
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