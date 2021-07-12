Принц Джордж став зіркою Євро-2020: весь спектр емоцій маленького монарха на матчі Англії та Італії

Син принца Вільяма і Кейт Міддлтон активно вболівав за збірну – малюка переповнювали емоції. Його засмучений вигляд після програшу Англії став мемом, фото хлопчика розлетілися Мережею

Емоції принца Джорджа на Євро-2020 / Фото: Getty Images, Twitter

Члени британської королівської сім'ї відвідали фінал Євро-2020, який відбувся вчора, 11 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Рідні стіни не допомогли футболістам збірної Англії здобути перемогу над Італією. Результат матчу засмутив усіх фанатів, серед яких був і майже восьмирічний принц Джордж – син принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Гра була насичена, а емоції маленького Джорджа, здається, передали настрій і атмосферу, що панували на стадіоні. Щира радість забитому голу у ворота Італії і не менш щира печаль в очах Джорджа потрапили на фото і відео. Після цього маленький принц став зіркою Twitter!

На початку матчу Джордж багато усміхався, стоячи на трибуні з батьками.

Принц Джордж зі своїми батьками, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, на Євро-2020 / Фото: Getty Images

На другій хвилині матчу Англія забила найшвидший гол за всю історію фіналів чемпіонату Європи з футболу. Емоції принца Джорджа:

Принц Джордж радіє голу Англії / Фото: Twitter

Малюк сильно зрадів, як і його батьки. Фото міцних обіймів Джорджа з Кейт розчулило користувачів Twitter.

Принц Джордж обіймає Кейт Міддлтон / Фото: Twitter

Фінал матчу розбив серце всім фанатам збірної Англії, а сумне обличчя принца Джорджа розбило серце багатьом користувачам Мережі.

Принц Джордж сильно засмутився через програш збірної Англії на Євро-2020 / Фото: Twitter

Багато хто зазначив, що обличчя Джорджа передає всі емоції англійських уболівальників після матчу:

Принц Джордж на матчі Англії та Італії на Євро-2020 / Фото: Twitter

До слова, прабабуся принца Джорджа, королева Великої Британії Єлизавета II замість фіналу Євро-2020 пішла на матч, який був важливий для її покійного чоловіка.

Кілька місяців тому принца Джорджа хотіли отруїти – дивіться відеосюжет про це: