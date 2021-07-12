Єлизавета II замість фіналу Євро-2020 пішла на матч, який був важливий для її покійного чоловіка

У строкатому образі салатового кольору королева відвідала популярний спортивний захід – матч з поло Royal Windsor Cup

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Великобританії Єлизавета II, яка раніше звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро-2020, вирішила піти не на футбольний захід, а на матч по поло. Турнір Royal Windsor Cup проходить в невеликому британському містечку – Егемі. Тут розташований Guards Polo Club, який був заснований чоловіком королеви принцом Філіпом, який помер у квітні цього року. У клубі щорічно проходить близько 500 матчів. Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

95-річна королева обрала яскравий ансамбль, що складається з пальто, капелюшки з масивною квіткою і своїх улюблених туфель на низькому ходу бренду Anello & Davide.

Єлизавета II / Фото: Getty Images

На пальто королева традиційно прикріпила брошку, а також одягнула сережки та кольє з перлів.

Єлизавета II / Фото: Getty Images

У цьому ж пальто і капелюсі королева Єлизавета II була присутня на церемонії відкриття мосту у 2018 році. Тоді її супроводжувала Меган Маркл.

Єлизавета II і Меган Маркл / Фото: Getty Images

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