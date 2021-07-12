Принц Джордж стал звездой Евро-2020: весь спектр эмоций маленького монарха на матче Англии и Италии

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон активно болел за сборную – малыша переполняли эмоции. Его расстроенный вид после проигрыша Англии стал мемом, фото мальчика разлетелись по Сети

Эмоции принца Джорджа на Евро-2020 / Фото: Getty Images, Twitter

Члены британской королевской семьи посетили финал Евро-2020, который состоялся вчера, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Родные стены не помогли футболистам сборной Англии одержать победу над Италией. Результат матча огорчил всех фанатов, среди которых был и почти восьмилетний принц Джордж – сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Игра была насыщенной, а эмоции маленького Джорджа, кажется, передали настроение и атмосферу, царящую на стадионе. Искренняя радость забитому голу в ворота Италии и не менее искренняя печаль в глазах Джорджа попали на фото и видео. После этого маленький принц стал звездой Twitter!

В начале матча Джордж много улыбался, стоя на трибуне с родителями.

Принц Джордж со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, на Евро-2020 / Фото: Getty Images

На второй минуте матча Англия забила самый быстрый гол за всю историю финалов чемпионата Европы по футболу. Эмоции принца Джорджа:

Принц Джордж радуется голу Англии / Фото: Twitter

Малыш сильно обрадовался, как и его родители. Фото крепких объятий Джорджа с Кейт умилило пользователей Twitter.

Принц Джордж обнимает Кейт Миддлтон / Фото: Twitter

Финал матча разбил сердце всем фанатам сборной Англии, а грустное выражение лица принца Джорджа разбило сердце многим пользователям Сети.

Принц Джордж сильно расстроился проигрышу сборной Англии на Евро-2020 / Фото: Twitter

Многие отметили, что лицо Джорджа передает все эмоции английских болельщиков после матча:

Принц Джордж на матче Англии и Италии на Евро-2020 / Фото: Twitter

К слову, прабабушка принца Джорджа, королева Великобритании Елизавета II вместо финала Евро-2020 пошла на матч, который был важен для ее покойного супруга.

Несколько месяцев назад принца Джорджа хотели отравить – смотрите видеосюжет об этом: