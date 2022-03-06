Хороші новини: під час війни народилося 4,3 тисячі немовлят, а 4 тисячі пар одружилися – фото

Кохання під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Як би ворог не хотів нас знищити та зламати, ми вистоємо. Путін та росіяни просто не розуміють, хто такі українці, наш дух, нашу силу. Вони не знають нашу історію і їхня неосвіченість приведе їх до краху.

Поки за нашими вікнами гуркоче агресор, а російські вбивці всіляко намагаються винищити нас, всупереч їхнім планам, життя продовжується.

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Міністерство юстиції України опублікувало дані, які стали промінцем світла та надії – народжується нове життя, незважаючи на війну. Так, з початку війни з Росією у різних куточках України народилося 4311 немовлят. Маленькі українці з'явилися на світ у найважчий момент для нашої країни. Сподіваємося, це тільки зміцнить їхній дух і дасть сили їхнім сім'ям та матерям вистояти у цей тяжкий час.

Також за цей час українці створили близько 4 тисяч нових сімей. 3973 закохані пари вирішили офіційно скріпити свій союз в умовах війни.

Кохання під час війни / Фото: Министерство юстиции Украины

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На сторінці міністерства у Facebook сказано:

Незважаючи на збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо!

Кохання під час війни / Фото: Министерство юстиции Украины

Віримо в це і не здаємось!

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Все буде Україна!

Кохання під час війни / Фото: Министерство юстиции Украины

Кохання під час війни / Фото: Министерство юстиции Украины

Кохання під час війни / Фото: Министерство юстиции Украины

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