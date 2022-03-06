Хорошие новости: во время войны родились 4,3 тысячи младенцев, а 4 тысячи пар поженились – фото

Любовь во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Как бы враг не хотел нас уничтожить и сломать, мы выстоим. Путин и россияне просто не понимают, кто такие украинцы, наш дух, нашу силу. Они не знают нашу историю и их необразованность приведет их к краху.

Пока за нашими окнами грохочет агрессор, а российские убийцы всячески пытаются истребить нас, вопреки их планам, жизнь продолжается...

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Министерство юстиции Украины опубликовало данные, которые стали лучиком света и надежды – рождается новая жизнь, несмотря на войну. Так, с начала войны с Россией в разных уголках Украины родилось 4311 младенцев. Маленькие украинцы появились на свет в самый тяжелый момент для нашей страны. Надеемся, это только укрепит их дух и даст силы их семьям и матерям выстоять в это тяжелое время.

Также за это время украинцы создали около 4 тысяч новых семей. 3973 влюбленных пары решили официально скрепить свой союз в условиях войны.

Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

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На странице министерства в Facebook сказано:

Несмотря на вооруженную агрессию России, украинцы не теряют духа и силы веры. Враг будет уничтожен! Мы победим!

Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

Верим в это и не сдаемся!

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Все буде Україна!

Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

Любовь во время войны / Фото: Министерство юстиции Украины

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