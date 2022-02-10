Назад не повернуться: чому туристи хейтять гірськолижний комплекс "Протасів Яр" у Києві

Чому туристи хейтять гірськолижний комплекс “Протасів Яр” у Києві

Кияни, які люблять зимові активності, але не мають часу на довгу поїздку, оминають мейнстримний Буковель, де відпочивав Володимир Зеленський. Вони обирають гірськолижний комплекс у столиці "Протасів Яр". Водночас економлять не лише свій час, а й гроші, бо тут бюджетніше.

Але, приїхавши сюди, розуміють, що мінусів, які зіпсують загальне враження про відпочинок, тут вдосталь. Бо персонал – хамить, а на трасах можна вбитися. Ми розповімо про недоліки комплексу, які варто знати перед поїздкою в "Протасів Яр". Чесними відгуками поділилися туристи в Google Maps, які витратили гроші, час та залишилися незадоволені відпочинком. Що приготували для вас на курорті – читайте в статті​

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З орендою спорядження будуть труднощі

Гості комплексу орендують лижі за 300 гривень, черевики лижні за 200 гривень і палиці за 60 гривень. За комплексне спорядження для сноуборду платять 350 гривень (прайси вказано за день користування). Ціни приємні, бо в Буковелі вони вдвічі вищі. Але попри це, якість спорядження обурює, як і ставлення орендодавців до гостей.

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Якщо не маєте власних лиж, сноуборду та спеціального взуття, то будьте готові до неприємних "сюрпризів". Наприклад, взуття можуть видати смердюче.

Прокат спорядження не сподобався, багато що зламане, черевики смердючі та місцями мокрі. Говорити про це тим, хто працює в прокаті, немає сенсу, бо у відповідь: "А що ви хотіли від спорядження в прокаті", – написала відвідувачка Poli Stepashka.

Вирішити непорозуміння з персоналом, щоб замінили мокрі черевики чи несправні лижі, теж не вдасться. Вони знецінюють власний прокат оренди: буцімто неякісне спорядження у них – це нормальна практика.

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Щодень не обходиться без обурливих відгуків відвідувачів, які встигли орендувати спорядження.

Рівень спорядження у прокаті нижче середнього, – написав користувач Vitali Koroteev.

Величезні черги будуть псувати враження про відпочинок

Натовп – ще одна проблема "Протасового Яру". А ви думали, багато туристів лише в Буковелі? Ні. Відвідувачі київського комплексу скаржаться, бо витрачають більше часу на очікування, ніж на катання.

Псують настрій великі черги на оренду спорядження, а особливо – на оплату катання, – написав користувач Олександр Бортніченко.

Єдиний мінус: завеликі черги на підйомники, але ми каталися у вихідний день, – написав користувач Владислав Дрючин.

Якщо хочете не стояти в чергах протягом відпочинку, то краще приїжджайте в будні. Людей буде менше.

Будьте готові простояти в черзі на бугель 20-30 хв, – написав користувач Best Regards.

Окрім черг, відвідувача з нікнеймом в Google Maps Best Regards обурило, що на підйомник пропускають людей у стані алкогольного сп’яніння.

І, на жаль, на бугель пропускають відвідувачів у стані сильного алкогольного сп’яніння, що також не робить катання безпечним, – написав користувач Best Regards.

На офіційному сайті "Протасового Яру" зазначено, що відвідувачам у стані алкогольного сп'яніння заборонено перебувати на території. Але, на практиці, персонал закриває очі на порушення.

Паркомісць для відвідувачів комплексу недостатньо

Якщо приїдете на власному авто, то будьте готові до "сюрпризу". Бо паркомісць для всіх охочих немає.

Недоліки: паркомісць для авто дуже мало, – написав користувач lasass Zakharchuk.

Сервіс обурить – персонал хамить відвідувачам

Ми прочитали десятки відгуків у Google Maps про київський гірськолижний комплекс. Найбільше туристи скаржаться на персонал: він неввічливий та хамить гостям.

"Касирка, що продає вхід і підйом з середини прокату, ХАМЛО, яких я давно не бачила, оре як навіжена, а потім щей бубнить, коротше доки гроші від неї дочекаєшся, за те, що вона невірно порахувала, дізналася про себе багато нового", – написала користувачка Юлія Кукол.

Іноземцям, які відвідують київський комплекс, складно адаптуватися до відпочинку. Бо цінники та позначки для переміщення курортом написано українською. Персонал, на жаль, мови не знає, тож обслуговувати туристів з інших країн не може.

Усі цінники, об'яви і т. п. Україномовні, касири англ навіть 2х слів не знають, тому іноземцям тут розібратися лише когось зловити володіючого такого ж путівника, – написала користувачка Юлія Кукол.

Непрофесіоналізм команди комплексу псує репутацію "Протасового Яру". Відвідувачі зізнаються, що ціни зависокі з огляду на сервіс, який розчаровує.

Ціни зависокі, як для такого сервісу, – написав користувач iasass Zykharchuk.

Найжахливіший персонал, який я тільки бачила! Хамство і крики абсолютно від кожного працівника!, – написала користувачка Irene Sichkarenko.

До слова, Irene Sichkarenko заплатила за підйом на бугельному підйомнику, який не протестувала. Бо персонал не розповів їй, як ним користуватися. На її прохання відповіли, що їм за це не платять.

Відвідувачу Алексу Трет’якову "пощастило" не менше: адміністратор комплексу не змогла знайти паспорт, який чоловік залишив під заставу в пункті прокату.

Перший раз адмін профукав залишений під заставу паспорт, і ми втратили півтори години поки він його шукав, – написав користувач Алекс Трет’яков.

Підйомники потребують реставрації

Туристи, які встигли протестувати підйомники комплексу, скаржаться на їх функціонування. Погодьтеся, що насолодитися природою та відпочинком, коли підйомник сіпається під час катання – складно.

Підйомник потребує реставрації/заміни, постійно сіпається і зупиняється. Вибратися на цьому підйомнику складно, там колія від лиж, – написала користувачка Anastasiia Marushcak.

До речі, за один підйом доведеться заплатити від 25 гривень, а за абонемент на дві години – від 250 гривень.

Небезпеку на трасах для спуску не оминути

В "Протасовому Яру" економлять на штучному снігу. Якщо приїдете сюди під час плюсової температури, будьте готові, що доведеться кататися на кризі через брак снігу.

Мінуси: економлять на снігу, тільки температура плюсова, ти катаєшся на кризі, на якій реально вбитися, – написала користувачка Юлія Кукол.

Перед нічним катанням схил не підготовлений. На підйомниках люди постійно падають через горби, – написав користувач Віктор Ісаєв.

Чи варто їхати відпочивати на "Протасів Яр" у Києві?

Так, якщо ви хочете заощадити на зимових активностях та не витрачати багато годин на дорогу. Але доведеться закривати очі на хамовите обслуговування, неякісне орендоване спорядження та непідготовлені траси для спуску. І, звісно, черги, які у вихідні не зникають. В комплексі щороку підвищують ціни на послуги, але умови відпочинку не покращують.

Із мінусів – вартість зростає щороку, а якість послуг особливо не зростає, – написала користувачка Марина Лисичанська.

Попри мінуси, деякі туристи продовжують відвідувати комплекс. Бо знайти відмінний аналог, не виїжджаючи з Києва, за мінімальним прайсом – нереально.

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