Назад не вернуться: почему туристы хейтят горнолыжный комплекс "Протасов Яр" в Киеве

Почему туристы хейтят горнолыжный комплекс "Протасов Яр" в Киеве

Киевляне, которые любят зимние активности, но не имеют времени на длительную поездку, обходят мейнстримный Буковель, где отдыхал Владимир Зеленский. Они выбирают горнолыжный комплекс столицы "Протасов Яр". В то же время экономят не только свое время, но и деньги, потому что здесь бюджетнее.

Но, приехав сюда, понимают, что минусов, которые испортят общее впечатление об отдыхе, здесь достаточно. Потому что персонал – хамит, а на трассах можно убиться. Мы расскажем о недостатках комплекса, которые стоит знать перед поездкой в Протасов Яр. Честными отзывами поделились туристы в Google Maps, которые потратили деньги, время и остались недовольны отдыхом. Что приготовили для вас на курорте – читайте в статье

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С арендой снаряжения будут трудности

Гости комплекса арендуют лыжи за 300 гривен, ботинки лыжные за 200 гривен и палки за 60 гривен. За комплексное снаряжение для сноуборда платят 350 гривен (прайсы указаны за день использования). Цены приятные, потому что в Буковеле они вдвое выше. Но несмотря на это, качество снаряжения возмущает, как и отношение арендодателей к гостям.

Если у вас нет собственных лыж, сноуборда и специальной обуви, то будьте готовы к неприятным "сюрпризам". Например, обувь могут выдать вонючую.

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Прокат снаряжения не понравился, многое сломано, ботинки вонючие и местами мокрые. Говорить об этом тем, кто работает в прокате, нет смысла, потому что в ответ: "А что вы хотели от прокатного снаряжения", – написала посетительница Poli Stepashka.

Решить недоразумения с персоналом, чтобы заменили мокрые ботинки или неисправные лыжи, тоже не удастся. Они обесценивают свой прокат аренды: якобы некачественное снаряжение у них – это нормальная практика.

Каждый день не обходится без возмущенных отзывов посетителей, которые успели арендовать снаряжение.

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Уровень снаряжения в прокате ниже среднего, – написал пользователь Vitali Koroteev.

Огромные очереди будут портить впечатление об отдыхе

Толпа – еще одна проблема "Протасового Яра". А вы думали, много туристов только в Буковеле? Нет. Посетители киевского комплекса жалуются, потому что тратят больше времени на ожидание, чем на катание.

Портят настроение большие очереди на аренду снаряжения, а особенно – на оплату катания, – написал пользователь Александр Бортниченко.

Единственный минус: большие очереди на подъемники, но мы катались в выходной день, – написал пользователь Владислав Дрючин.

Если не хотите стоять в очередях во время отдыха, то лучше приезжайте в будни. Людей будет меньше.

Будьте готовы простоять в очереди на бугель 20-30 мин., – написал пользователь Best Regards.

Кроме очередей посетителя с никнеймом в Google Maps Best Regards возмутило, что на подъемник пропускают людей в состоянии алкогольного опьянения.

И, к сожалению, на бугель пропускают посетителей в состоянии сильного алкогольного опьянения, что тоже не делает катание безопасным, – написал пользователь Best Regards.

На официальном сайте "Протасового Яра" указано, что посетителям в состоянии алкогольного опьянения запрещено находиться на территории. Но на практике персонал закрывает глаза на нарушения..

Паркомест для посетителей комплекса недостаточно

Если приедете на собственном авто, будьте готовы к "сюрпризу". Паркомест для всех желающих нет.

Недостатки: паркомест для авто очень мало, – написал пользователь lasass Zakharchuk.

Сервис возмутит – персонал хамит посетителям

Мы прочитали десятки отзывов в Google Maps о киевском горнолыжном комплексе. Больше всего туристы жалуются на персонал: он невежлив и хамит гостям.

Кассирша, продающая вход и подъем с середины проката, ХАМЛО, которых я давно не видела, орет как взбалмошная, а потом еще бубнит, короче пока деньги от нее дождешься, за то, что она неверно посчитала, узнала о себе много нового", – написала пользовательница Юлия Кукол.

Иностранцам, посещающим киевский комплекс, сложно адаптироваться к отдыху. Потому что ценники и отметки для перемещения по курорту написаны на украинском. Персонал, к сожалению, языка не знает, поэтому обслуживать туристов из других стран не может.

Все ценники, объявления и т.д. кассиры на английском даже 2-х слов не знают, поэтому иностранцам здесь разобраться – только кого-то поймать владеющего, такого же путешественника, – написала пользовательница Юлия Кукол.

Непрофессионализм команды комплекса портит репутацию "Протасового Яра". Посетители признаются, что цены слишком высокие, учитывая сервис.

Цены слишком высокие, как для такого сервиса, – написал пользователь iasass Zykharchuk.

Ужаснейший персонал, который я только видела! Хамство и крики абсолютно от каждого работника! – написала пользовательница Irene Sichkarenko.

К слову, Irene Sichkarenko заплатила за подъем на бугельном подъемнике, который не протестировала. Персонал не рассказал ей, как им пользоваться. На ее просьбу ответили, что им за это не платят.

Посетителю Алексу Третьякову "повезло" не меньше: администратор комплекса не смогла найти паспорт, который мужчина оставил под залог в пункте проката.

Первый раз админ профукал оставленный под залог паспорт, и мы потеряли полтора часа, пока он его искал, – написал пользователь Алекс Третьяков.

Подъемники нуждаются в реставрации

Туристы, успевшие протестировать подъемники комплекса, жалуются на их функционирование. Согласитесь, что насладиться природой и отдыхом, когда подъемник дергается во время катания – сложно.

Подъемник требует реставрации/замены, постоянно дергается и останавливается. Выбраться на этом подъемнике сложно, там колея от лыж, – написала пользователь Anastasiia Marushcak.

Кстати, за один подъем придется заплатить от 25 гривен, а за абонемент на два часа – от 250 гривен.

Опасности на трассах для спуска не миновать

В "Протасовом Яру" экономят на искусственном снегу. Если приедете сюда во время плюсовой температуры, будьте готовы, что придется кататься на льду из-за нехватки снега.

Минусы: экономят на снегу, только температура плюсовая, ты катаешься на льду, на котором реально убиться, – написала пользовательница Юлия Кукол.

Перед ночным катанием склон не подготовлен. На подъемниках люди постоянно падают из-за бугров, – написал пользователь Виктор Исаев.

Стоит ли ехать отдыхать на "Протасов Яр" в Киеве?

Да, если вы хотите сэкономить на зимних активностях и не тратить много часов на дорогу. Но придется закрывать глаза на хамовитое обслуживание, некачественное арендованное снаряжение и неподготовленные трассы для спуска. И, конечно, очереди, которые в выходные не исчезают. В комплексе ежегодно повышают цены на услуги, но условия отдыха не улучшаются.

Из минусов – стоимость растет ежегодно, а качество услуг особо не растет, – написала пользовательница Марина Лисичанская.

Несмотря на минусы, некоторые туристы продолжают посещать комплекс. Ведь найти отличный аналог, не выезжая из Киева, по минимальному прайсу – нереально.

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