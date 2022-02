Втрата зубів може призвести до недоумства – як уникнути деменції та зберегти посмішку

Втрата зубів може призвести до недоумства, щоб уникнути деменції та зберегти посмішку, дотримуйтесь гігієни ротової порожнини і ходіть на профогляд / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Слабоумство та втрата зубів взаємопов'язані, про це все частіше заявляють медики. Чи дійсно здоров'я зубів і наша мозкова діяльність пов'язана, чи можна зберегти зуби до похилого віку й уникнути деменції?

У цьому допоміг розібратися стоматолог-ортопед, хірург-імплантолог, фундатор клініки "Доросла стоматологія" Віталій Пчельник.

Віталій Пчельник / Фото: прес-служба

Чому так важливо підтримувати здоров'я зубів

Слабоумство та відсутність зубів можуть бути взаємопов'язані, тому важливо підтримувати здоров'я зубів. Але який між ними зв'язок? На це питання відповіли японські стоматологи ще 5 років тому, результати їх спостережень були опубліковані The Journal of the American Geriatrics Society.

Медики виявили взаємозв'язок ступеня розвитку недоумства та кількості відсутніх зубів / Фото: unsplash.com

П'ять років медики спостерігали за учасниками експерименту, яким було понад 60 років. Добровольцям видаляли зуби, які вже неможливо було вилікувати, паралельно обстежуючи їхній стан мозку. Особливо когнітивну діяльність – мислення, запам'ятовування, пам'ять, навчання.

Більше ста добровольців з 1500 виявилися схильними до розвитку різних форм деменції. І саме у тих, хто від початку дослідження вже мав видалені зуби, медики виявили взаємозв'язок ступеня розвитку недоумства та кількості відсутніх зубів.

Зв'язок між зубами і недоумством дійсно є, оскільки при відсутніх зубах у людини порушується процес повноцінного жування, – пояснює Віталій Пчельник, водночас погіршується травлення, харчування в цілому, це безпосередньо впливає на стан здоров'я людини та її когнітивні функції.

Відсутність зубів "примушує" людей обмежувати себе в тій чи іншій їжі, а мізерніший раціон призводить до зниження мозкового кровообігу, в результаті тканинам мозку не вистачає поживних речовин. Якщо поряд з цим людина погано доглядає порожнину рота, то ризик розвитку недоумства у неї зростає.

Як уникнути розвитку деменції

Насамперед важливо з юності доглядати за зубами і своєчасно їх лікувати протягом життя. Це допоможе зберегти ясний розум і загальний життєвий тонус у старості. Адже здоров'я порожнини рота, як бачите, пов'язане з ризиком когнітивних порушень у похилому віці.

Завдяки імплантам обмінні процеси в зубі не зупиняються, це збереже здоров'я, у тому числі когнітивні здібності / Фото: freepik.com

Якщо ж зуби вже видалені, то допоможуть імпланти чи зубні протези: сьогодні існують технології, які дозволяють лише за одне відвідування стоматолога відновити весь зубний ряд.

Оскільки імплантат – це імітація кореня зуба, завдяки якому обмінні процеси у зубі та тканинах не зупиняються. Тому медики прогнозують, що своєчасне лікування зубними імплантатами може зменшити прогресування недоумства.

