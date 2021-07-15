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Чому зубною ниткою потрібно користуватися щодня і яку зубну пасту вибрати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
15 липня, 13:10
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Навіть найкрутіша зубна щітка не здатна почистити зуби в важкодоступних місцях. Тому потрібно не забувати про зубну нитку і правильно підібрати пасту
Очистити найпроблемніші місця допоможе зубна нитка, а не щітка
Очистити найпроблемніші місця допоможе зубна нитка, а не щітка / Фото: Сьогодні

Погано вичищені зуби – це не тільки неприємний запах з рота, а ще швидкий розвиток карієсу . Тому важливо не тільки чистити зуби щіткою, а ще робити це правильно, вміти підібрати потрібну зубну пасту і обов'язково користуватися зубною ниткою або спеціальним йоржиком. Як розібратися в тонкощах чистки зубів, розповів стоматолог в червонім метелику, фахівець з 30-річним досвідом роботи, професор Ярослав Заблоцький .

Ярослав Заблоцький
Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

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Чому тільки щітки і зубної пасти недостатньо?

Ми чистимо зуби "на автоматі", але деякі досі пропускають вечірню чистку зубів, а зубну нитку дістають в кращому випадку тоді, коли в зубах застряг шматочок їжі. Безумовно, найпростіший спосіб уникнути лікування у стоматолога – це чистити зуби. Але до фахівця все одно потрібно ходити на профілактичний огляд і зняття зубного каменю раз на півроку. А крім цього, правильно чистити зуби і користуватися повним "бойовим арсеналом" для догляду за зубами і порожниною рота.

Зубною ниткою потрібно користуватися кожен день, як і зубною щіткою
Зубною ниткою потрібно користуватися кожен день, як і зубною щіткою / Фото: freepik.com

На жаль, але досі багато хто з нас ігнорує використання зубної нитки. А її краще завжди мати під рукою не тільки для того, щоб витягнути застряглий в зубах шматочок м'яса або салату. Навіть сама професійна щітка не може дістатися до "мертвих зон", в яких залишаються мікроскопічні шматочки їжі. Ви їх можете навіть не відчувати, але якщо їх не прибрати, то ці залишки почнуть гнити, викликаючи неприємний запах з рота. А потім – і карієс. Очистити такі проблемні місця допоможе зубна нитка і спеціальні йоржики.

Зубною ниткою потрібно користуватися кожен день, як і зубною щіткою: акуратно очищаючи місця між зубами.

Також важливо правильно чистити самі зуби: найкраще, якщо ваш лікуючий стоматолог оцінить проблеми порожнини рота, підкаже, яку саме пасту і щітку вибрати у вашому випадку і покаже, як саме вам слід чистити зуби. Загальні ж рекомендації з чищення зубів, це тримати щітку під кутом 45 градусів. Частина зубної щітки, вірніше її половина повинна залишатися на зубі. А друга половина – на яснах.

Це допоможе видалити залишки їжі з-під ясен і уникнути розвитку їх запалення (пародонтиту). Вчитися чистити зуби правильно потрібно з дитинства: малюкам потрібно починати чистити зуби вже з 6-ти місяців, навіть якщо цих самих зубів у дитини поки мало. І батьки повинні контролювати чистку зубів у малюків і допомагати дітям, поки вони не досягнуть 10 років. Більш ретельно вичистити зуби і менше тиснути на саму емаль при чищенні допоможе електрична, а не механічна зубна щітка.

Яку зубну пасту краще використовувати?

Зубна паста – це помічник зубної щітки, ароматизатор. Якщо у вас вже є карієс, то, по-перше, потрібно йти до стоматолога, а по-друге – використовувати зубну пасту з фтором. Коли часто запалюється ясна, тобто при пародонтиті більше підійдуть зубні пасти з протизапальними добавками і без фтору. Коли є і проблеми з яснами, і карієс, потрібна протизапальна паста, яка також використовується для профілактики карієсу.

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Коли емаль стоншена, зуби надмірно чутливо реагують, відбілюючі абразивні пасти можуть нашкодити ще більше. Тому якщо ви хочете вибрати пасту, яка допоможе відбілити зуби, то проконсультуйтеся з лікарем обов'язково. Часто білосніжної усмішки неможливо домогтися, тому що колір емалі навіть здорових зубів жовтий або сірий, плюс супутні захворювання теж можуть зробити зуби темнішими.

Нагадаємо, що ми також писали, як відбілити зуби вдома і не зіпсувати емаль.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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