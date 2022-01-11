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Як цукор впливає на зуби – відомий стоматолог розкрив секрет

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 січня, 07:30
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Для здорових зубів дорослої людини цукор не становить небезпеки. Але зберегти зуби можливо лише за умови регулярного та правильного догляду за ними
Негативно цукор впливає на зуби дітей, а здоровим дорослим зубам солодощі особливо не зашкодять.
Негативно цукор впливає на зуби дітей, а здоровим дорослим зубам солодощі особливо не зашкодять. / Фото: freepik.com

Любов до солодкого швидше відіб'ється на вашій талії, ніж на зубах, якщо ви – людина доросла і ретельно стежите за гігієної ротової порожнини . Коли цукор небезпечний для зубів і як зберегти гарну усмішку – розповів стоматолог у червоному метелику, співвласник мережі стоматологічних клінік "Клініка Заблоцького", професор Ярослав Заблоцький .

Ярослав Заблоцький
Ярослав Заблоцький / Фото: прес-служба

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То шкідливий цукор для зубів чи ні?

Цукор ніяк не впливає на здоров'я зубів, якщо це зуби дорослої людини і вони без дірок. Але цукор шкідливий для непостійних зубів дітей , які мають незрілу емаль

Коли емаль зуба вже "доросла", то вона ніяк як не реагує на цукор . Взагалі цукор не корисний для організму в цілому і не варто на нього налягати як дорослим, так і дітям.

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Наприклад, у Швеції в дитячі каші не додають цукор, – каже Ярослав Заблоцький, – якщо ви самі не привчите дитину віком до 3-х років до цукру (саме до цього віку особливо важливо стежити за здоров'ям зубів у дитини), то вона не вимагатиме його.

А щоб зберегти здоров'я дитячих зубів, наголошує професор, не давайте малюкам чаю або компоту з цукром. Найкраще питво для дитини – це чиста питна вода .

Тобто цукор не осідає на зубах?

На зубах "осідає" не цукор, як такий – на них після будь-якої їжі утворюється плівка. І якщо її не прибрати протягом 24 годин механічним шляхом, тобто саме щіткою та йоржиком для зубів, то вона залишається, поступово руйнуючи зуби.

Коли чистите зуби простий щіткою, не потрібно тиснути занадто сильно
Коли чистите зуби простий щіткою, не потрібно тиснути занадто сильно / Фото: freepik.com

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Тому не забувайте доглядати зуби в домашніх умовах – чистити двічі на день плюс проходити професійне чищення у стоматолога раз на півроку.

Чистіть зуби правильно: щіткою потрібно рухати від ясен по довжині всіх зубів, а не горизонтально, захоплюючи при цьому одночасно більшу частину щелепи.

Читайте також: Як вибрати зубну пасту.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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