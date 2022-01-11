Як цукор впливає на зуби – відомий стоматолог розкрив секрет

Любов до солодкого швидше відіб'ється на вашій талії, ніж на зубах, якщо ви – людина доросла і ретельно стежите за гігієної ротової порожнини . Коли цукор небезпечний для зубів і як зберегти гарну усмішку – розповів стоматолог у червоному метелику, співвласник мережі стоматологічних клінік "Клініка Заблоцького", професор Ярослав Заблоцький .
То шкідливий цукор для зубів чи ні?
Цукор ніяк не впливає на здоров'я зубів, якщо це зуби дорослої людини і вони без дірок. Але цукор шкідливий для непостійних зубів дітей , які мають незрілу емаль
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Коли емаль зуба вже "доросла", то вона ніяк як не реагує на цукор . Взагалі цукор не корисний для організму в цілому і не варто на нього налягати як дорослим, так і дітям.
Наприклад, у Швеції в дитячі каші не додають цукор, – каже Ярослав Заблоцький, – якщо ви самі не привчите дитину віком до 3-х років до цукру (саме до цього віку особливо важливо стежити за здоров'ям зубів у дитини), то вона не вимагатиме його.
А щоб зберегти здоров'я дитячих зубів, наголошує професор, не давайте малюкам чаю або компоту з цукром. Найкраще питво для дитини – це чиста питна вода .
Тобто цукор не осідає на зубах?
На зубах "осідає" не цукор, як такий – на них після будь-якої їжі утворюється плівка. І якщо її не прибрати протягом 24 годин механічним шляхом, тобто саме щіткою та йоржиком для зубів, то вона залишається, поступово руйнуючи зуби.
Тому не забувайте доглядати зуби в домашніх умовах – чистити двічі на день плюс проходити професійне чищення у стоматолога раз на півроку.
Чистіть зуби правильно: щіткою потрібно рухати від ясен по довжині всіх зубів, а не горизонтально, захоплюючи при цьому одночасно більшу частину щелепи.
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