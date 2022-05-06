Постійний стрес - це небезпечно: 6 наслідків для організму / Фото: Pexels

Стрес – це захисна реакція організму на зовнішні подразники. З 24 лютого стресові ситуації для українців стали "нормою". Не слід забувати про негативний вплив стресу на організм. В Telegram-каналі "Психологічна підтримка", розповіли про 6 систем організму, які погіршуються через стрес та яка профілактика стресових станів.

1 – центральна нервова й ендокринна системи

Під впливом хронічного стресу ЦНС стає вразливою, що призводить до змін у поведінці людини: переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками та соціальної абстиненції.

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2 – респіраторна та серцево-судинна системи

При стресі у людини часто прискорюється дихання, яке завдає труднощів людям з астмою чи емфіземою. Серце під час стресу працює швидше. Судини стискаються і спрямовують більше кисню в м’язи задля забезпечення сили термінової реакції. Це сприяє підвищенню кров’яного тиску. Систематична гіпертонія посилює ризик інсульту та серцевого нападу.

3 – м’язова система

При хронічному стресі м’язи в постійній напрузі, що призводить до больових відчуттів у тілі.

4 – травна система

Стрес (хронічний теж) впливає на особливості транспортування їжі травною системою. Наслідки різні, враховуючи медичну історію організму людини: діарея, закрепи, нудота, блювота та біль в животі.

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5 – імунна система

Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань. Як результат – необхідний час для відновлення організму після хвороби та травми збільшується.

6 – репродуктивна система

Від регулярного емоційного виснаження під впливом стресу в чоловіків зменшується рівень тестостерону (в окремих випадках – імпотенція). У жінок можлива нерегулярна менструація та посилені больові відчуття.

Щоб не довести свій організм до такого, необхідно завчасно здійснювати профілактику стресових станів, – зазначають в Telegram-каналі "Психологічна підтримка".

А саме:

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Займатися спортом.

Бути соціально активним – спілкуватися з друзями та рідними.

Не забувати про хобі – малювання, прослуховування улюбленої музики тощо.

Повернутися до рутинних звичок. Писати плани на день та виконувати їх з огляду на графік.

Нормалізувати сон.

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