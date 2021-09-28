Помада Меган Маркл за 900 гривень, без якої не обійтися цієї осені

Наймодніший відтінок помади Меган Маркл / Фото: Сьогодні

Шанувальники не перестають слідувати модним правилам Меган Маркл як у виборі одягу, так і косметики. Візажістка герцогині Сассекської Лінда Хей розповіла, якою помадою користується зірка. Виявилося, Меган Маркл є прихильницею бренду декоративної косметики Charlotte Tilbury і її губної помади відтінку Pillow Talk.

Саме цей колір Лінда використовувала для макіяжу герцогині під час зйомки її з принцом Гаррі для обкладинки журналу TIME. Цей відтінок є фаворитом багатьох знаменитостей, включаючи Ніколь Кідман, Емму Робертс і Алексу Чанг.

Реклама

Принц Гаррі і Меган Маркл на обкладинці Time / Фото: Time

Як розповіла візажістка, тілесний рожевий колір підходить всім без винятку. Не дивно, що Меган вибирає саме його.

Реклама

Бренд Charlotte Tilbury, який заснувала британська візажістка, є давнім улюбленцем королівської сім'ї та самої Єлизавети. Шарлотт Тілбері навіть була удостоєна лицарським Орденом Британської імперії в 2018 році.

Цікаво, Меган Маркл спеціально використала помаду бренду для зйомки обкладинки TIME? Адже це відмінний спосіб віддати данину поваги британській індустрії, та й самій королеві.

Губну помаду Charlotte Tilbury відтінку Pillow Talk можна купити на сайті Sephora за $34 (918 грн).

Губна помада Charlotte Tilbury відтінку Pillow Talk / Фото: sephora.com

Читайте також: