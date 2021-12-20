Покупка дня: Катя Сільченко випустила святкову колекцію взуття

Катя Сільченко представила святкову колекцію босоніжок / Фото: Колаж: Сьогодні

Передноворічні сюрпризи продовжуються. Цього разу ловимо подарунки від засновниці марки The COAT Каті Сільченко. Дизайнер спільно з Kachorovska представила святкову колекцію взуття. Також не забудьте подивитись ялинкові іграшки Balenciaga вартістю 17 тис. грн.

Новий шедевр – перевидання лінійки Kate, яка вже встигла полюбитися шанувальникам. У святкову капсулу увійшли босоніжки із абсолютно новою колодкою, яку розробили спеціально для цієї колекції.

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Катя Сільченко представила святкову колекцію босоніжок / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Наша колаборація має такий успіх, що ми вирішили не зупинятися і додали ще кілька моделей ICONIC взуття в кольорі рожевого золота, чорного каменю та pride palett. @alinakachorovska як ти кажеш: "співпраця на високих вібраціях".

– написала Каті Сільченко у своєму Instagram.

Засновниця марки The COAT представила святкову колекцію взуття, створену разом із брендом Kachorovska. / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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Доступні босоніжки у двох варіаціях та кількох відтінках – чорному, золотому та райдужному. Всі босоніжки мають круглі носки, тонкі ремінці і декор, що запам'ятовується. Одна пара взагалі нагадує новорічну прикрасу. На створення реклами дизайнерів надихнув балет "Лускунчик".

Катя Сільченко представила святкову колекцію босоніжок / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Купити босоніжки від Каті Сільченко можна на офіційному сайті бренду The COAT за 5800 грн.

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Катя Сільченко представила святкову колекцію босоніжок / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Перевидання лінійки Kate, яку вже встигли полюбити шанувальники. / Фото: instagram.com/katyasilchenko

Катя Сільченко представила святкову колекцію босоніжок / Фото: instagram.com/katyasilchenko

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