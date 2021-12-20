FENDI перевипустили сумку Керрі Бредшоу з паєтками за 118 тис. грн (фото)

У третьому епізоді продовження серіалу героїня Сари Джессіки Паркер знову з'являється із модним аксесуаром

FENDI представили пурпурову сумочку Кері Бредшоу з паєтками / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярна фіолетова сумочка Fendi Baguette, яку вкрали у Керрі Бредшоу у третьому сезоні, повернулася в останній епізод перезавантаження "Сексу у великому місті". Також Кріс Нот пояснив, чому Містерові Бігу було настав час йти.

Для останнього перезавантаження серіалу "І просто так" сценаристи повернули ту ж сумочку у 3 епізод, коли Керрі (Сара Джессіка Паркер) йде на комедійне шоу Че Діас ( Сара Рамірес ) зі своїми найкращими подругами Мірандою Хоббс (Сінтія Ніксон) та Шарлоттою Йорк-Голденблатт (Крістін Девіс).

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Керрі Бредшоу з легендарною сумкою FENDI / Фото: Getty Images

Сумка Fendi, яку носить Бредшоу в цьому епізоді, насправді є обмеженим перевиданням сумочки, яка спочатку була представлена ​​на показі італійського модного Будинку Осінь/Зима 1999 року. Сумка виконана в культовому силуеті багету, покрита пурпуровими блискітками на ремінці, а золота фурнітура додає контраст.

Сумка-багет FENDI, як у Керрі Бредшоу / Фото: fendi.com

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Купити таку сумочку можна на сайті Fendi за 4,3 тис. дол. (118 тис. грн).

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