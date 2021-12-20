Покупка дня: Катя Сильченко выпустила праздничную коллекцию обуви

Катя Сильченко представила праздничную коллекцию босоножек / Фото: Коллаж: Сегодня
Предновогодние сюрпризы продолжаются. На этот раз ловим подарки от основательницы марки The COAT Кати Сильченко. Дизайнер совместно с Kachorovska представила праздничную коллекцию обуви. Также не забудьте посмотреть елочные игрушки Balenciaga стоимостью 17 тыс. грн.
Новый шедевр – переиздание линейки Kate, уже успевшей полюбиться поклонникам. В праздничную капсулу вошли босоножки с абсолютно новой колодкой, которую разработали специально для этой коллекции.
Наша коллаборация имеет такой успех, что мы решили не останавливаться и добавили еще несколько ICONIC моделей обуви в цвете розового золота, черного камня и pride palett. @alinakachorovska как ты там говоришь: "сотрудничество на высоких вибрациях".
– написала Кати Сильченко в своем Instagram.
Доступны босоножки в двух вариациях и нескольких оттенках – черном, золотом и радужном. Все босоножки имеют круглые носки, тонкие ремешки и запоминающийся декор. Одна пара и вовсе напоминает новогоднее украшение. На создание рекламы дизайнеров вдохновил балет "Щелкунчик".
Купить босоножки от Кати Сильченко можно на официальном сайте бренда The COAT за 5 800 грн.
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