Світ має знати: Олена Зеленська розповіла про мужність медиків України

Олена Зеленська розповіла про сильних медиків, які рятують життя, ризикуючи собою / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ми говоримо, як важко переживаємо війну, що у нас стреси та нездужання, безсоння та нервові зриви. Але що тоді про свій стан сказати медикам, які під обстрілами роблять операції, приймають пологи і рятують людей "з того світу"? Олена Зеленська розповіла про кількох героїчних лікарів, яких має знати кожен українець.

Перша леді України поділилася у своєму Instagram новим постом про руйнівну війну та героїчних лікарів, які ризикують собою, рятуючи чужі життя.

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Справжній лікар. Анатолій Борисович Казанцев. У Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням. Коли почалася війна, не покинув свого робочого місця та пацієнтів. На роботі й загинув. Його поховали колеги на подвір’ї лікарні.



З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя. Ось лише декілька прикладів.



Андрій Свист і його дружина Ольга, лікарі з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова, два тижні надавали допомогу жителям окупованої Бучі. Це саме Андрій урятував дівчинку Сашу, якій окупанти прострелили руку. Я розповідала про неї в попередніх дописах.



А в Харкові під вогнем трудиться Ірина Кондратова – керівник регіонального перинатального центру. Саме їй днями передав свій інстаграм-акаунт футболіст Девід Бекхем, щоб якомога більше людей побачили подвиг українських лікарів і страждання наших людей. А скільки ще таких самовідданих лікарів, про яких ми просто (поки що) не знаємо!



Низький уклін вам, шановні медпрацівники! Кожне врятоване вами життя – це перемога України! Бо країна – це передусім люди. Ми сильні саме тим, що рятуємо одне одного. І ваша робота наближає мир!

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