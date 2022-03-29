Мир должен знать: Елена Зеленская рассказала о мужестве медиков Украины

Мы говорим, как тяжело переживаем войну, что у нас стрессы и недомогания, бессонница и нервные срывы. Но что тогда о своем состоянии сказать медикам, которые под обстрелами делают операции, принимают роды и спасают людей "с того света"? Елена Зеленская рассказала о нескольких героических врачах, которых должен знать каждый украинец.

Первая леди Украины поделилась в своем Instagram новым постом о разрушительной войне и героических докторах, которые рискуют собой, спасая чужие жизни.

Справжній лікар. Анатолій Борисович Казанцев. У Маріуполі керував дитячим інфекційним відділенням. Коли почалася війна, не покинув свого робочого місця та пацієнтів. На роботі й загинув. Його поховали колеги на подвір’ї лікарні.



З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей. Але поки вони сіють смерть, такі лікарі, як Анатолій Борисович, продовжують відстоювати життя. Ось лише декілька прикладів.



Андрій Свист і його дружина Ольга, лікарі з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова, два тижні надавали допомогу жителям окупованої Бучі. Це саме Андрій урятував дівчинку Сашу, якій окупанти прострелили руку. Я розповідала про неї в попередніх дописах.



А в Харкові під вогнем трудиться Ірина Кондратова – керівник регіонального перинатального центру. Саме їй днями передав свій інстаграм-акаунт футболіст Девід Бекхем, щоб якомога більше людей побачили подвиг українських лікарів і страждання наших людей. А скільки ще таких самовідданих лікарів, про яких ми просто (поки що) не знаємо!



Низький уклін вам, шановні медпрацівники! Кожне врятоване вами життя – це перемога України! Бо країна – це передусім люди. Ми сильні саме тим, що рятуємо одне одного. І ваша робота наближає мир!