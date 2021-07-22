Погода буде радувати українців завтра сонцем, але не спекою – прогноз на 23 липня

У Києві температура вночі буде + 14-16 градусів, а вдень – 24-26 градусів тепла. Дощів по всій території України не буде

Погода в Україні 23 липня / Фото: Pixabay, Unsplash

Дощі з грозами, які атакували Україну в останні кілька днів, стають на паузу і на арену виходить повелитель літа – сонце. Всі, хто встиг скучити за спекою, нехай ще трохи почекають, адже поки буде комфортна тепла погода +23-25 градусів. Якою буде погода по всій Україні завтра, 23 липня, читайте далі в матеріалі.

За даними Укргідрометцентру, в п'ятницю по всій території нашої країни дощу не передбачається. Земля встигне просохнути після низки дощових днів під +23-25 градусів на заході України і в центральній її частині. На сході обіцяють таку ж комфортну температуру.

Погода в Україні на 23 липня / Фото: meteo.gov.ua

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У Запоріжжі, Дніпрі, Херсоні, Одесі, Миколаєві та Кропивницького буде всього на градус тепліше – 24-26 градусів тепла. У Києві температура вночі буде +14-16 градусів, а вдень – 24-26 градуси.

Якщо вам така температура повітря комфортна і на море поїхати поки не виходить – вирушайте на пляж. Ми якраз зібрали ТОП-5 пляжів недалеко від Києва. У будь-якому випадку, підете ви на пляж або ж вирішите прогулятися містом – не забудьте зробити модний педикюр. Ми зібрали вісім ідей, які варто повторити цього літа.

Ми також писали, що в Кропивницькому 20 липня негода наробила лиха – там навіть змило асфальт.