Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Місця для пікніку

Все про дріп-каву

Заморозка малини

Лайфхаки для тріпу

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Fun-статті

Грози атакують, спека спадає: якою буде погода в Україні завтра

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
19 липня, 17:00
Копіювати лінк
Стовпчики термометра в деяких регіонах країни опустяться до +21 градуса. Але ще Україну заливатимуть дощі з грозами.
Якою буде погода в Україні 20 липня
Якою буде погода в Україні 20 липня / Фото: скриншот

Українці зітхнуть з полегшенням, адже спека в +36 плавно спадає, а остудити гарячу землю вирішили грози. Тому у вівторок, 20 липня, виходячи з дому – не забудьте парасольку. Кому буде легше дихати під +21, а кого накриють дощі – далі матеріалі.

У вівторок, за даними Укргідрометцентру, по всій Україні температура повітря почне спадати. Найбільше це відчують західні регіони – Чернівці та Івано-Франківськ, де температура опуститься до + 21-23 градусів. А найменше температура повітря змінитися в Запоріжжі і Херсоні – там очікуються +35.

Погода в Україні на вівторок 20 липня
Погода в Україні на вівторок 20 липня / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Києві теж стане приємнішою – температура повітря опуститься до 26-28 градусів. Але дощів не очікується.

Чого не скажеш про західні та частково центральні регіони, а також про південь України, де прогнозують не просто дощі, а грози. Тому тим, хто планував помити машину або вікна у будинку – порада зупинитися, щоб ваша робота не була марною.

В тренді

А ось, що точно буде не марним, так це заготовки на зиму. Наприклад, є швидкий спосіб заморозити малину на зиму в силіконових формочках. У малини зараз сезон! А якщо раптом ви ще не придумали, чим зайнятися цього літа, шукайте лайфхаки в нашому календарі – адже попереду ще половина літа.

Дивіться відео: світ страждає від екстремальних погодних явищ

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Канни завершились
6 - 17 червня

Усі переможці Каннського кінофестивалю

Дізнатися
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Лайфхак дня
Як правильно загадувати бажання
Хакнути
Блейк Лайвлі з трьома дочками на прогулянці в Нью-Йорку
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
18 - 25 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Користуватися зубною ниткою
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди поїхати
Де відпочити в Україні, як за кордоном
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти