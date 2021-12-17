Подарунки на Миколая – чим замінити солодощі, щоб з користю для здоров'я

Подарунки на Миколая – переважно солодощі, їх можна з користю для здоров'я замінити пастилою або фруктами / Фото: Колаж: Сьогодні
Попереду – майже 3 тижні новорічних свят, після яких ми помічаємо зайві кіло, а у дітей "раптово" починають хворіти зуби . Адже в ці дні ми дозволяємо дітям безконтрольно їсти солодощі: чому так не варто робити та чим замінити цукерки та печиво у подарунках – розповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Чому дітям не можна солодке
Солодощі – найпоширеніша причина розвитку карієсу зубів. Крім того, що діти у свята їдять багато солодощів, вони забувають (іноді й не хочуть зовсім) чистити зуби, адже батьки зайняті підготовкою до Нового року і їм буває не до чищення дитячих зубів.
Бо саме тому ми найчастіше набираємо вагу. Також цукор сприяє порушенню обмінних процесів, розвитку діабету, захворювань серця та судин.
Чим замінити солодощі дитині?
Якщо все-таки даруватимете солодощі або пригощатимете дитину за святковим столом, то переконайтеся, що в них міститься невеликий відсоток цукру, так:
- шоколад можна замінити пастилою з натурального соку, без вмісту цукру
- цукрові льодяники можна замінити сухофруктами, але не "обваленими" у цукрі
- замість солодкогї газівки чи пакету соку краще зварити узвар, ягідний морс чи фруктово-ягідний чай
- по можливості уникайте покупок пончиків, пиріжків, вафель та іншої обробленої, смаженої випічки та продуктів.
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