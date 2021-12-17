Подарки на Николая – чем заменить сладости, чтобы с пользой для здоровья

Подарки на Николая – в основном сладости, их можно с пользой для здоровья заменить пастилой или фруктами / Фото: Коллаж: Сегодня

Впереди – почти 3 недели новогодних праздников, после которых мы замечаем лишние кило, а у детей "внезапно" начинают болеть зубы. Ведь в эти дни мы разрешаем детям бесконтрольно есть сладости: почему так не стоит делать и чем заменить конфеты и печенье в подарках – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Почему детям нельзя сладкое

Сладости – самая распространенная причина развития кариеса зубов. Поимо того, что дети в праздники едят много сладостей, они забывают (порой и не хотят вовсе) чистить зубы, ведь родители заняты подготовкой к Новому году и им бывает не до чистки детских зубов.

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Сладости – самая распространенная причина развития кариеса зубов у детей / Фото: unsplash.com

Среди продуктов, ассоциирующихся у нас со здоровым питанием, часто немало таких, что содержат сахар. Это йогурты, соки в пакетах, сладкие творожки.

Поэтому обращайте внимание на рацион ребенка всегда, не стоит делать уступок, оправдав все праздниками. И постарайтесь снизить "свободный" сахар в рационе – то есть меньше кладите его в чай, кофе и т.д.

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Именно поэтому мы чаще всего набираем вес. Также сахар способствует нарушению обменных процессов, развитию диабета, заболеваний сердца и сосудов.

Чем же заменить сладости ребенку?

Малышам до 2-х лет американская кардиологическая ассоциации вообще не рекомендует давать сахар, а детям от 2-х и подросткам до 18-ти лет ежедневно можно употреблять не более 25 г сахара.

Если все же будете дарить ребенку сладости, выбирайте с минимальным содержанием сахара / Фото: freepik.com

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Если все же будете дарить сладости или угощать ребенка за праздничным столом, то убедитесь, что в них содержится небольшой процент сахара, так:

шоколад можно заменить пастилой из натурального сока, без содержания сахара

сахарные леденцы можно заменить сухофруктами, но не "обваленными" в сахаре.

вместо сладкой газировки или пакета сока лучше сварить узвар, ягодный морс или фруктово-ягодный чай

по возможности избегайте покупок пончиков, пирожков, вафель и другой обработанной, жареной выпечки и продуктов.

Лучше порадуйте детей фруктами — свежими яблоками, мандаринами, хурмой или замороженными в соке, консервированными фруктами.

Также мы писали, как сбалансировать рацион.