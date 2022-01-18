Чому шаруються нігті взимку – ТОП-3 правила домашнього догляду

Шаруються нігті взимку через холод, дефіцит вітамінів і неправильний домашній догляд / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку нігті крихкі особливо, а якщо їх неправильно підпилювати, то нігтьова пластина псується ще більше. Чому шаруються і ламаються нігті взимку і як їх правильно доглядати в холодний сезон – розбираємося з експертами.

Чому нігті взимку шаруються, яких вітамінів не вистачає?

Ламкі нігті та волосся – симптом нестачі цілої низки вітамінів та мікроелементів. Як зазначає терапевт, сімейний лікар, спеціаліст УЗД-діагностики Ганна Красюк, ламкість нігтів і волосся може "розповісти" насамперед про залізодефіцитну анемію.

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Анна Красюк / Фото: прес-служба

Перше, що можна і потрібно зробити, щоб точно встановити дефіцит заліза – це звернутися до свого сімейного лікаря та здати загальний аналіз крові на гемоглобін (НВ). Здавати краще венозну кров натщесерце, вранці, можна випити трохи чистої води.

Загальний аналіз крові не покаже початку залізодефіцитної анемії, якщо вона тільки почалася, тобто гемоглобін може бути в нормі. Тому важливо додатково контролювати рівень феритину, у межах норми для жінок – його показник не нижче 35-40 одиниць.

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Ломкі нігті та волосся – симптом нестачі цілого ряду вітамінів та мікроелементів / Фото: Depositphotos

А ще взимку часто виникає нестача вітаміну D, без якого наш організм не може нормально засвоювати кальцій А кальцій – важливий макроелемент, відповідальний за міцність нігтів.

До того ж взимку ми їмо набагато менше свіжих овочів та фруктів, що тягне за собою дефіцит вітамінів групи B (вони необхідні для зростання і гладкості нігтьової пластини). Звичайно, зимовий клімат і погода теж негативно впливають на стан нігтів.

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Як холод впливає на нігті та як їх захистити

І шкіра рук, і нігті взимку сохнуть через пересушене повітря в приміщеннях – "винне" в цьому опалення. Різка зміна температури при виході з тепла на холод і назад теж шкодить нігтям.

Одягайте гумові рукавички, коли робите прибирання або миєте посуд, щоб захистити нігті та шкіру рук / Фото: freepik.com

Тому важливо зволожувати повітря в приміщенні, носити рукавички на вулиці, та гумові рукавички, коли робите прибирання або миєте посуд, вдома, радить майстер нігтьового сервісу Олена Поливана.

Олена Поливана / Фото: пресслужба

Це допоможе не піддавати нігті агресивній дії побутової хімії. Також зберегти нігті цілими та міцними допоможе правильний за ними догляд.

Як доглядати за нігтями на руках узимку

Дотримуйтесь всього 3 правил догляду за нігтями, щоб нігтьова пластина не пошкоджувалася, а нігті не розшаровувалися:

Підпилюйте нігті правильно: тільки сухі нігті (не після душу або ванн для рук) і в одному напрямку, до центру нігтя, а не вперед-назад. І не використовуйте пилки з металу, вони руйнують нігтьову пластину.

Щодня робіть масаж кутикули та нігтів, використовуйте для цього косметичну олію – можна взяти звичайну оливкову.

Намагайтеся взимку відмовитись від обрізного манікюру, робіть апаратний. І в холод краще покривати нігті, як мінімум – безбарвним звичайним лаком, можна використовувати гель-лак.

Важливо в холоди покривати нігті лаком регулярно, це їх захистить, тільки робити це правильно / Фото: freepik.com

Важливо в холодний час покривати нігті регулярно і знімати лак рідинами, що не містять ацетону. Він пересушує нігтьову пластину та руйнує її. А для зміни гель-лаку (шелаку) звертайтеся тільки до фахівців!

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