Почему слоятся ногти зимой – ТОП-3 правила домашнего ухода

Слоятся ногти зимой из-за холода, дефицита витаминов и неправильного домашнего ухода / Фото: Коллаж: Сегодня
Зимой ногти особенно хрупкие, а если их неправильно подпиливать, то ногтевая пластина портится еще больше. Почему слоятся и ломаются ногти зимой и как за ним правильно ухаживать в холодный сезон – разбираемся с экспертами.
Почему ногти зимой слоятся, каких витаминов не хватает?
Ломкие ногти и волосы – симптом недостатка целого ряда витаминов и микроэлементов. Как отмечет терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, ломкость ногтей и волос может "рассказать" в первую очередь о железодефицитной анемии.
Общий анализ крови не покажет начала железодефицитной анемии, если она только началась, то есть гемоглобин может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина, в пределах нормы для женщин – его показатель не ниже 35-40 единиц.
А еще зимой часто возникает недостаток витамина D, без которого наш организм не может нормально усваивать кальций. А кальций – важный макроэлемент, ответственный за прочность ногтей.
К тому же зимой мы едим намного меньше свежих овощей и фруктов, что влечет за собой дефицит витаминов группы B (они необходимы для роста и гладкости ногтевой пластины). Естественно, зимний климат и погода тоже негативно влияют на состояние ногтей.
Как холод влияет на ногти и как их защитить
И кожа рук, и ногти зимой сохнут из-за пересушенного воздуха в помещениях – "виновато" в этом отопление. Резкая смена температуры при выходе из тепла на холод – и обратно тоже вредит ногтям.
Поэтому важно увлажнять воздух в помещении, носить перчатки на улице, и резиновые перчатки, когда делаете уборку или моете посуду, дома, советует мастер ногтевого сервиса Алена Полываная.
Это поможет не подвергать ногти агрессивному действию бытовой химии. Также сохранить ногти целыми и крепкими поможет правильный за ними уход.
Как ухаживать за ногтями на руках зимой
Соблюдайте всего 3 правила ухода за ногтями, чтобы ногтевая пластина не повреждалась, а ногти не расслаивались:
Важно в холода покрывать ногти регулярно и снимать лак жидкостями, не содержащими ацетон. Он пересушивает ногтевую пластину и разрушает ее. А для смены гель-лака (шелака) обращайтесь только к специалистам!
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