Як зміцнити локони восени – топ-8 домашніх масок для волосся

Дощ, мороз і холод роблять волосся ламким, примхливим і неслухняним. Зберегти локони допоможуть вітаміни, правильний догляд та живильні маски

Зміцнити локони восени допоможе правильний догляд та домашні маски для волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Ломкість, тьмяність та випадання – головні ознаки осінніх проблем з волоссям. Чому восени волоссю потрібен особливий догляд і як повернути йому здоровий вигляд – розповіла масажистка, консультантка з б'юті-практик Марія Алтухова.

Марія Алтухова / Фото: пресслужба

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Чому восени псується волосся?

По-перше, у тих, хто все літо часто знаходився на сонці, купався в морі чи басейні, волосся стало тонким через морську сіль, сонце, хлоровану воду тощо.

А по-друге, восени у багатьох волосся стає більш примхливим, і навіть сильніше випадає через зміну гормонального фону. Особливо це помічають жінки: адже з настанням холодів та скороченням світлового дня знижується секреція жіночого статевого гормону – естрогену. А він впливає на швидкість росту волосся.

Випадання волосся може "говорити" про гормональний збій або гіповітаміноз / Фото: Depositphotos

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Також для волосся важливе раціональне харчування: якщо в організмі дефіцит мікроелементів, наприклад, заліза або вітаміну В, то їхній недолік позначиться і на стані волосся. Тому, якщо ви помітили, що волосся стало занадто тонким, сильно випадати – тоді варто звернутися до сімейного лікаря або трихолога. А також вибрати правильну тактику осіннього догляду за волоссям.

У чому ж особливості осіннього догляду волосся?

Волосся восени важливо добре зволожувати, тоді локони вбирають менше вологи з повітря, залишаються гладкими. Є безліч засобів, що розгладжують – шампунів, кондиціонерів і використовувати їх потрібно відповідно до вашого типу волосся.

Також бережіть волосся від різкого перепаду температур, восени та взимку ми постійно з теплого приміщення виходимо на холодну вулицю. Тому сушіння надто гарячим феном, часте використання прасок може ще більше "вдарити" по вашому волоссю. Якщо без цих процедур не обійтися, тоді не забувайте використовувати термозахисні засоби.

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Якщо волосся потоншало і випадає, то відмовтеся від сушіння феном і інших термопроцедур / Фото: freepik.com

Перед миттям не забувайте акуратно розчесати волосся (від кінчиків локонів – вгору), це допоможе їм менше пушитися. І, звичайно ж, зміцнити волосся і оживити його допоможуть не тільки професійні живильні маски, але й кошти, які можна приготувати в домашніх умовах.

Як зробити самостійно маски для волосся з продуктів

Почнемо з того, що робити такі маски раз на тиждень, частіше не потрібно. Щоб не перевантажити волосся корисними мікроелементами (так, таке можливо). І маски слід наносити на чисте волосся а тримати суміш на голові 30 хвилин.

Маска з кефіру. Кефір потрібно нагріти (до кімнатної температури, можна повільно на паровій бані, щоб він не зварився). Потім масажними рухами кефір наноситься на шкіру голови та кінчики волосся. Тримаємо півгодини, потім змиваємо.

Маска з авокадо та олій – чудовий засіб для зміцнення волосся в холодний сезон / Фото: Колаж: Сьогодні

Маска з авокадо та яєць. Для цієї маски візьміть стигле авокадо, 2 жовтки яєць та оливкову олію. Суміш ретельно перемішується і наноситься на шкіру голови і по всій довшій за волосся. Взагалі маски з різних косметичних масел – відмінний засіб для зміцнення волосся холодного сезону.

Маска з кокосової олії. Розтопити кокосове масло (теж можна на паровій бані), нанести на волосся та шкіру голови. Таку маску можна залишити на кілька годин або навіть на ніч, а не зіпсувати подушку допоможе стара наволочка, яку потім не шкода викинути. Після – ретельно вимийте волосся з вашим доглядовим шампунем.

Бананова маска. Зробити її просто, взяти стиглий банан, ретельно розім'яти вилкою, перемішати, нанести на шкіру голови та волосся, змити через 30 хвилин.

Одна з простих масок – бананова, лише взяти стиглий банан і ретельно розім'яти виделкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Маска з яєчного жовтка та меду. Столову ложку меду змішуємо з двома жовтками, наносимо на шкіру голови та волосся. Змивати маску слід не гарячою водою, а теплою навіть ближче до прохолодної. Інакше жовток згорнеться, його буде складно вимити з волосся.

Маска з ківі. Якщо волосся довге, то знадобиться кілька штук, для коротких – достатньо одного ківі. М'яке ківі можна розім'яти вилкою, а твердіший плід – натерти на тертці. Теж наноситься на шкіру голови та волосся.

Дріжджова маска. Беруться пекарські дріжджі, у яких більше корисних речовин. Додається кефір, ретельно змішується, отримана кашка наноситься на шкіру голови та волосся. Така маска хороша для волосся, що плутається, оскільки полегшує розчісування.

Маски для волосся з глини та крохмалю змивайте не надто гарячою водою / Фото: Колаж: Сьогодні

Маска з глини чи крохмалю. Глина або крохмаль розбавляється водою у пропорції 1х1, можна також використовувати відвар трав. До речі, відварами добре полоскати волосся після митися – про це трохи згодом. Потім за принципом будь-якої маски – нанесіть на шкіру голови та волосся, після застосування змийте не дуже гарячою водою.

Важливо! Маски з продуктів швидко сохнуть на відкритому повітрі, тому після нанесення суміші на волосся краще одягнути шапочку (можна взяти шапочку для душу) або поліетиленовий пакет. Деякі олії та продукти (наприклад, мед) можуть викликати алергію, тому перед тим, як робити маску, нанесіть трохи цього продукту на шкіру біля зап'ястя або ліктьовий згин (всередині) і залиште на 10 хвилин.

Після нанесення на волосся маски надягніть спеціальну шапочку / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо немає реакції, шкіра не почервоніла, не стала свербіти – значить все гаразд і можна робити маску. Також зміцнити волосся і зробити його більш блискучим допоможе полоскання відварами трав. Для цих цілей чудово підходить відвар із кропиви або хмелю. Потрібно взяти 2 чайні ложки сухих трав, залити літром окропу, настояти 30 хвилин. Остудити до приємної вам температури і ретельно прополоскати волосся після миття.

Нагадаємо, що раніше ми писали про місячний календар фарбування волосся.